La película más taquillera del 2025 ya tiene fecha de estreno en Disney Plus: ideal para toda la familia

En un año en el que se han estrenado blockbusters de la talla de Superman, Jurassic World: El renacer o Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, la película más taquillera del 2025 no ha sido ni mucho menos, un título del que se esperase demasiado. Porque aunque existía cierta expectación en torno al proyecto, el remake de acción real de Lilo y Stitch ha roto las pretensiones de una casa de las ideas que venía de fracasar estrepitosamente con Blancanieves, otro largometraje de acción real. Y eso que la cinta original del experimento 626 tampoco fue un éxito mayúsculo en el momento de su estreno. Pero la nostalgia y el cariño hacia el recuerdo de la criatura suponía una apuesta férrea para un estudio californiano que ya prepara su llegada a la plataforma de Disney Plus.

Una de las principales ventajas con las que partía la revisión de Dean Fleischer-Camp era su presupuesto. Ser la película más taquillera del 2025 precisa, cómo no, de una inversión cuantiosa en la campaña promocional del propio filme. Sin embargo y a diferencia de la actualización del mito de la manzana envenenada, el presupuesto de Lilo y Stitch no superó los 100 millones de dólares. Mientras que Blancanieves le costó a la major, entre 240 y 275 millones. Un punto de partida excesivo para cualquier producción de la actualidad, sobre todo si hablamos de rehacer un trabajo cuyo planteamiento original (adaptado de los hermanos Grimm) tiene casi un siglo de vida. No obstante, Disney dio en el clavo con su estrategia promocional y a pesar de no estar exenta de polémicas, la elección de poner al frente a un realizador como Fleischer-Camp fue todo un acierto. Pues aún sin demasiada experiencia, el estadounidense venía de lograr una nominación al Oscar al mejor largometraje de animación por su colaboración con A24, Marcel, la concha con zapatos.

Lilo y Stitch llegará a Disney Plus el próximo 3 de septiembre, menos de tres meses después de su apoteósica proyección en cines.

La película más taquillera del 2025

Antes de entrar a valorar los números del último remake de Disney, no podemos dejar de mencionar que en realidad, la película más taquillera del 2025 es el fenómeno Ne Zha 2, con más de 2.172 millones de dólares en la recaudación internacional. La secuela de animación de Yu Yang ha supuesto toda una revolución económica, colocándose en el quinto lugar en la lista de cintas más taquilleras de la historia del celuloide.

Pero las cifras de su imponente impacto esconden una «trampa» sobre su reclamo real en el mundo. Del dinero generado por Ne Zha 2, más de 2.000 millones proceden únicamente de china, mientras que si analizamos los números fuera de las fronteras del país asiático, dicha producción tiene los números de un título común. Eso sí, meritorios para cualquier filme oriental en el mercado de la exhibición de occidente.

Con todo ello, Lilo y Stitch sí que ha funcionado como una viralidad global homogénea, alcanzando los 1.019 millones de recaudación global y casi partiendo el mismo número de ingresos en Estados Unidos como en el resto del los países extranjeros.

Los cambios de ‘Lilo y Stitch’

La adaptación del guion original de Chris Sanders y Dean DeBlois no estuvo libre de controversia. Principalmente debido a varios cambios con la película animada. Por ejemplo, el live action de Lilo y Stitch sustituye al villano Gantu por Jumba, el creador de Stitch y se introduce a nuevos personajes como Tutu, una figura materna cercana a las dos protagonistas. Aparte de de todo esto, lo más sustancial reside en una mayor profundidad entre las hermanas y un desvío sustancial en el desenlace, el cual no revelaremos para no hacer spoiler.