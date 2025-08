Tráiler de ‘Rental Family’: Brendan Fraser es un actor con un trabajo excepcional en Japón

Brendan Fraser tuvo su redención en los Oscar de 2022, cuando tras años de ostracismo consiguió llevarse la estatuilla dorada al mejor actor por su papel en La ballena. Pero al igual que tiempo atrás le ha sucedido a otros intérpretes, su carrera no ha sido impulsada como cabría esperar. Sí, Fraser ha estado a las órdenes de nombres como Martin Scorsese en Los asesinos de la Luna o de Steven Soderbergh en Sin movimientos bruscos. Sin embargo, dichos papeles han sido muy residuales en sus respectivas historias. Aunque ahora, todo podría cambiar con Rental Family, la nueva cinta japonesa en la que sume un rol totalmente protagónico y que acaba de publicar su primer avance promocional.

Dirigida por Hikari, Rental Family se presenta como una comedia dramática de esas que logran emocionarnos con muy poco, partiendo de un planteamiento original sumergido en el típico choque cultural entre occidente y las costumbres orientales. Algo que Hikari ya ha sabido reflejar como realizadora en series de la talal de Tokyo Vice y Bronca. No obstante, este no será su primer largometraje, pues en 2019 ya cautivó a los espectadores con la fantástica ópera prima, 37 seconds (disponible en Netflix). Rental Family se preestrenará en el próximo Festival de Toronto, programado para celebrarse del 4 al 14 de septiembre y llegará a la cartelera estadounidense el 21 de noviembre. En cambio en España todavía no existe una fecha oficial para su proyección en salas. Pero, ¿cuál es el planteamiento oficial detrás de este proyecto que distribuirá internacionalmente Fox Searchlight?

Tráiler ‘Rental Family’

Coescrita entre la propia Hikari y Stephen Blahut, con quien la cineasta ya colaboró en 32 seconds, la sinopsis oficial de Rental Family dice lo siguiente:

Discover the joy of unexpected connections. RENTAL FAMILY, starring Academy Award® winner Brendan Fraser. Directed by HIKARI. Premiering at @TIFF_NET 2025, only in theaters November 21st. #RentalFamily pic.twitter.com/nPZP9Ogc96 — Searchlight Pictures (@searchlightpics) August 5, 2025

«Ambientada en el Tokio actual, la trama sigue a un actor estadounidense (Fraser) que lucha por encontrar su propósito hasta que consigue un trabajo un tanto inusual: trabajar para una agencia japonesa de familias de alquiler, interpretando el papel sustituto para auténticos desconocidos. Al sumergirse en el mundo de sus clientes comenzará a establecer y forjar vínculos genuinos que difuminan la delgada línea entre la actuación y la realidad. Descubriendo así el propósito, la pertenencia y la serena belleza de la conexión humana».

En el elenco, acompañando a Fraser, encontramos a toda una serie de rostros reconocidos de la interpretación nipona como Mari Yamamoto (Monarch: El legado de los monstruos), Takehiro Hira (Shôgun) y Akira Emoto (Zatoichi).

Un papel emocionante para Fraser

Al igual que sucedía con La ballena, Rental Family funciona como una de esas películas diseñadas para que una figura como Fraser pueda dar lo mejor de sí. Porque a pesar de encontrarnos frente a un guion original, el planteamiento de un actor en horas bajas y falto de trabajo es casi algo autobiográfico para el pasado reciente del norteamericano.

Precisamente esa vinculación podría otorgarle otra buena senda de grandes críticas positivas en la resurrección de una futura filmografía que continuará ofreciéndole roles estimulantes, como su participación en el drama bélico Pressure o lo nuevo de Barry Levinson, Assassination, donde compartirá pantalla con figuras de la talla de Al Pacino, Jessica Chastain, Bryan Cranston y Shia LaBeouf.