La de esta 94ª edición de los Oscar es la primera en que no se han dado todos los premios en directo en la gala televisada. Ocho de ellos se han entregado antes y se ha proyectado la entrega editada durante la emisión. Este hecho no ha gustado nada a varios actores y actrices, que, como protesta, no iban a desfilar, la alfombra roja. Pero, al menos en el caso de Jessica Chastain y Javier Bardem, no ha sido así: ambos han se han dejado ver en la red carpet.

A continuación, enumeramos todos los ganadores en la edición de los Oscar de 2022: