Muere Michael Madsen, actor fetiche de Quentin Tarantino, a los 67 años

El mundo del cine se ha sorprendido este jueves con la inesperada muerte de Michael Madsen, carismático actor estadounidense de prolífica carrera y actor fetiche de Quentin Tarantino. Madsen de 67 años, ha sido encontrado sin vida en su residencia en Malibú, California. La causa de la muerte, según las autoridades y su representante Ron Smith, ha obedecido a causas naturales, posiblemente un infarto.

Una llamada al 911 alertó a los servicios de emergencia sobre un incidente en la lujosa residencia de Michael Madsen, en el condado de Los Ángeles. Los agentes del Departamento del Sheriff encontraron al actor inconsciente y, a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencias, fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades han descartado cualquier indicio de violencia o delito, y han concluido que la causa probable del fallecimiento ha sido un fallo cardíaco.

Nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, Illinois, Michael Soren Madsen creció en un entorno marcado por la creatividad y la diversidad cultural. Hijo de Elaine Madsen, una premiada guionista y dramaturga, y Cal Madsen, un bombero de ascendencia danesa, Madsen heredó una sensibilidad artística que lo llevó a explorar la actuación desde joven.

Hermano de la actriz Virginia Madsen, su carrera despegó en los años 80 con participaciones en series como Corrupción en Miami y Cagney y Lacey, además de pequeños papeles en filmes como Juegos de guerra. Sin embargo, fue en la década de los 90 cuando su talento lo catapulto a la fama.

Su gran oportunidad llegó en 1992, cuando un entonces desconocido Quentin Tarantino lo eligió para interpretar a Vic Vega, alias Mr. Blonde, en Reservoir Dogs. La icónica escena en la que Madsen, con una navaja en mano, tortura a un policía al ritmo de Stuck in the Middle With You de Stealers Wheel, no sólo definió su carrera, sino que lo convirtió en un símbolo del cine de culto.

Este papel le valió ser considerado el segundo mejor villano de todos los tiempos por la revista Maxim, por detrás de Darth Vader, de la saga Star Wars, y obtuvo una nominación en la lista de los 100 mejores héroes y villanos del American Film Institute.

Actor fetiche de Tarantino

Su colaboración con Tarantino marcó un antes y un después en la trayectoria de Michael Madsen. Aunque no pudo participar en Pulp Fiction debido a conflictos de agenda, brilló como Budd, el sicario de Kill Bill: Vol. 2 (2004), y dejó su huella en The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Su capacidad para encarnar personajes rudos, carismáticos y complejos lo hizo convertirse en el actor fetiche del director, una relación que Madsen describió con admiración y gratitud.

Más allá de Tarantino, su filmografía, que ha superado los 300 títulos, ha incluido trabajos con directores como Ridley Scott (Thelma & Louise), Oliver Stone (The Doors), y papeles en éxitos como Donnie Brasco, Free Willy, Species, Sin City y Die Another Day.

La vida de Madsen no ha estado exenta de polémicas y tragedias. En 2022, viviño la devastadora pérdida de su hijo Hudson, de 26 años, quien se quitóla vida la vida en Hawái.

En 2024, Madsen fue arrestado por un presunto incidente de violencia doméstica contra su esposa DeAnna, de quien estaba separado.

En los últimos años, Madsen siguió activo en el cine independiente, con proyectos como Resurrection Road y Concessions.