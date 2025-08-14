Ayuso visita la zona del incendio de Tres Cantos y pide aparcar polémicas: «Dejemos Twitter para más tarde»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado este jueves las zonas afectadas por el incendio de Tres Cantos declarado el lunes. La presidenta madrileña ha rechazado las polémicas políticas a cuenta de los incendios forestales declarados en España en los últimos días y ha pedido que se centren los esfuerzos en «ayudar» y «colaborar». «Creo que el Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo colaborar y ayudar», ha señalado Ayuso.

La líder del Ejecutivo madrileño ha interrumpido este jueves sus vacaciones estivales para visitar las zonas afectadas por el incendio de Tres Cantos que se declaró el pasado lunes. El fuego dejó un muerto, que acabó con graves quemaduras cuando intentaba salvar a los caballos de una hípica de la localidad, y obligó a evacuar dos urbanizaciones.

El Gobierno y el Partido Popular han chocado en los últimos días por la gestión de los incendios forestales que afectan a varias comunidades autónomas, especialmente en Galicia, con el incendio de Orense, y en Zamora y León, en Castilla y León. «Lo primero, ayudar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sean de quienes sean los montes, porque vuelvo a insistir que son de todos», ha declarado Ayuso en relación con la polémica desatada por las publicaciones en redes sociales de Óscar Puente, ministro de Transporte, contra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

«Lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya, pasarnos facturas», ha insistido Ayuso. La presidenta madrileña considera que es necesario poner todos los medios a disposición de las comunidades autónomas porque los incendios «son de todos, que el patrimonio natural es de todos, los bosques son de todos». «Cada vez que hay una catástrofe estamos a Twitter, y no es momento», ha afirmado la presidenta regional, que ha advertido de que es a lo largo de todo el año «cuando se apagan los incendios».