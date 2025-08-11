Dos urbanizaciones de Tres Cantos desalojadas ante el riesgo del incendio

El incendio desatado en Tres Cantos durante la tarde de este viernes ha obligado a desalojar varias urbanizaciones del municipio. Además, el riesgo provocado por las llamas ha hecho que las autoridades activen el nivel 2 de la Situación Operativa del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA), por la proximidad del fuego a las viviendas.

Los vecinos de las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y de Fuente El Fresno han tenido que ser desalojadas al completo por las cercanías de las llamas, según han informado los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. El nivel 2 de la Situación Operativa se activa ante incendios que ponen en riesgo viviendas e infraestructuras civiles.

Los servicios de Emergencias también ha pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya se ha unido a las labores de extinción del incendio que amenaza Tres Cantos, según han confirmado desde Delegación del Gobierno en Madrid y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, también ha procedido de manera preventiva al desalojo del polideportivo municipal Dehesa Boyal.

Emergencias 112 ha informado de que el incendio se ha originado en torno a las 19:45 horas, en una zona de vegetación al este de Nuevo Tres Cantos, en el municipio de Tres Cantos. Los fuertes vientos de última hora de la tarde han provocado que las llamas se extendieran de forma más rápida. El humo del incendio ha llegado a localidades cercanas como San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, y también se ha podido ver en municipios más lejanos como Alcalá de Henares.

Efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, con 23 dotaciones, y del Ayuntamiento de la Capital, con 11 dotaciones, trabajan en las labores de extinción. Los medios aéreos, con tres helicópteros movilizados, se han retirado al anochecer por falta de luz. El puesto de mando de la intervención, desde donde se coordinan todas las labores, se ha instalado en el recinto ferial de Tres Cantos. Igualmente, se han desplegado servicios sanitarios preventivos

Desde los servicios de emergencias se ha pedido a los vecinos de localidades cercanas que cierren puertas y ventanas ante la densa humareda y los posibles cambios de viento.