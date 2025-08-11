Incendio de nivel 2 en Tres Cantos: última hora de las llamas, viviendas desalojadas y alarma en la localidad

Un incendio se ha detectado este lunes 11 de agosto en la zona este de Tres Cantos (Madrid). La localidad está en alerta tras declararse el fuego de nivel 2 debido a la proximidad de las llamas a las viviendas. El incendio de Tres Cantos, que se inició cerca de las 19:45 horas, ha provocado una rápida movilización de los servicios de emergencia para contener su avance y proteger a los vecinos. Las llamas se han propagado a gran velocidad, debido a las rachas de viento.

Bomberos de la Comunidad de Madrid, junto a efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, trabajan sin descanso para sofocar las llamas que afectan a terrenos de pasto y que amenazan con extenderse hacia zonas residenciales.

Las autoridades han recomendado a los vecinos cerrar puertas y ventanas, evitar salir de casa y seguir las actualizaciones oficiales a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Además, se han cortado varias vías de acceso a la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

#IFTresCantos. Se ha iniciado a las 19.45 h. y el fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza. 14 dotaciones de BomberosCM y 3 helicópteros más unidades de jefatura actuando en la zona. Se declara situación operativa 2 del INFOMA por cercanía a viviendas. pic.twitter.com/n5frphFJqV — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 11, 2025

Humo en Madrid hoy

El humo por el incendio de Tres Cantos ha llegado a lugares como Barajas, San Sebastián de los Reyes y también a Alcalá de Henares.

La declaración del nivel 2 implica que se han activado recursos adicionales y se mantiene una vigilancia constante para evitar que el incendio provoque daños mayores. La población vive con preocupación el desarrollo de un fuego que amenaza la seguridad y la tranquilidad de Tres Cantos.

Por el momento, se han desplegado 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y tres helicópteros, además de unidades de jefatura actuando en la zona.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha informado de que se ha llevado a cabo «al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal». San Sebastián de los Reyes se encuentra a 14 kilómetros de la localidad de Tres Cantos.

🚨 ATENCIÓN | En estos momentos se procede al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Extremen las precauciones y bajo ningún concepto se acerquen a la zona. Sigue las recomendaciones de las autoridades. pic.twitter.com/zSPmJGcBHp — Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (@sansecomunica) August 11, 2025

Además, ha alertado a la población de la localidad de la peligrosidad del fuego y ha pedido que se sigan las recomendaciones de las autoridades. «Debido al humo, rogamos a la ciudadanía de San Sebastián de los Reyes que no se acerque a las inmediaciones», ha comunicado a través de redes sociales.

Decenas de incendios se encuentran activos en todo el país este lunes 11 de agosto. Un nuevo foco ha sido declarado esta tarde en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz). El avance de las llamas ha provocado el desalojo de 2.000 vecinos de la zona.

En Castilla y León hay activos 11 incendios, entre ellos los de Yeres y Llamas de Cabreras. Un incendio en Salamanca ha desatado la alarma en Carbajosa de la Sagrada, donde ha provocado más de 25 llamadas al 112 por fuego en el polígono Montalvo I.