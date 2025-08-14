Las 2 mejores miniseries de Netflix para no pasarte horas buscando: no has visto nada igual

Si eres de los que estás siempre buscando series interesantes en el catálogo de Netflix, te vamos a recomendar dos miniseries de suspense muy diferentes que seguro te van a sorprender. El primero la serie española El desorden que dejas que se estrenó en 2020 y el segundo la ficción británica Detrás de sus ojos que llegó a la plataforma de streaming en 2021. Las dos miniseries están protagonizadas por mujeres que se encuentran en una situación límite. En la serie El desorden que dejas la protagonista es una profesora de lengua que llega a la localidad de Novariz para trabajar en el instituto y empieza a recibir las mismas amenazas que la anterior. ¿Qué le pasó a la profesora anterior? En Detrás de sus ojos la protagonista es una madre soltera cuya vida cambia cuando tiene una aventura con su jefe y acaba entablando una amistad con su extraña esposa.

Estas dos mujeres son muy diferentes y tienen problemas totalmente distintos, pero tendrán que tomar decisiones drásticas ya que en el fondo están muertas de miedo. La serie El desorden que dejas consta de una temporada con 8 episodios de unos 40 minutos de duración y Detrás de sus ojos tiene solo 6 episodios de una duración aproximada de unos 50 minutos. Cualquiera de estas dos miniseries de Netflix de suspense son una buena opción para los amantes del suspense y el misterio que estén buscando una serie diferente que mantenga la tensión hasta el final.

La miniserie de Netflix El desorden que dejas

Raquel, una profesora de lengua que ha decidido trabajar en Novariz, el pueblo de la familia de su marido, acaba de llegar con muchas ganas y con la esperanza de cambiar su vida. Pero pronto se da cuenta de que algo extraño ha pasado con la profesora que impartía esta clase el año anterior en el instituto. El primer día encuentra entre los exámenes una nota que dice: «¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?». Raquel tendrá que descubrir poco a poco quién era la profesora a la que sustituye y cómo lo que pasó ha marcado la vida de todos los que trabajan en el instituto.

El desorden que dejas es una serie española de misterio y suspense que se ha convertido en todo un éxito y se estrenó nada más y nada menos que en 190 países. Una original serie basada en la novela homónima de Carlos Montero que ha sido dirigida por el propio Carlos Montero, Silvia Quer y Roger Gual. Esta ficción es una buena opción ya que logra mantener en tensión a los espectadores desde el primer episodio en el que se da a entender que algo extraño le pasó a la profesora que estuvo anteriormente en su puesto y poco a poco la intriga va atrapando a los espectadores que quieren saber qué paso en el pueblo y si Raquel está también en peligro.

En suma, una buena serie que está protagonizada por los actores Inma Cuesta que interpreta el papel de Raquel, la profesora que ha llegado al pueblo, Bárbara Lennie a Elvira «Viruca» Ferreiro Martínez y Tamar Novas a Germán Araujo. En el reparto de esta serie también están los actores Arón Piper, Roberto Enríquez y Lucas Villasenin, entre otros.

Otra de las miniseries de suspense de Netflix: Detrás de sus ojos

Esta miniserie británica de suspense psicológico también mantiene en tensión al espectador desde el primer episodio y sorprende por su inesperado final. Una interesante ficción creada por y dirigida por Erik Richter Strand que está basada en una novela homónima de 2017 de la escritora Sarah Pinborough. Esta serie se estrenó en la plataforma de streaming Netflix en 2021 y es una buena opción para los amantes de los thrillers psicológicos.

La serie Detrás de sus ojos cuenta la historia de Louise, una madre soltera, cuya vida cambia por completo cuando comienza una aventura clandestina con David, su nuevo jefe. Su vida se complica todavía más cuando conoce a Adele, su esposa, y comienza con ella una relación de amistad un tanto extraña. Aunque al principio el espectador piensa que se trata solo de un triángulo amoroso poco convencional, el espectador se va dando pronto cuenta de que el matrimonio está atrapado en una peligrosa red de secretos y mentiras donde nada ni nadie es lo que parece.

Esta original miniserie de Netflix está protagonizada por los actores Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman y Robert Aramayo. Esta serie sorprendió mucho a los usuarios de Netflix cuando se estrenó por su sorprendente final que dejó a más de uno con la boca abierta.

Además de estas dos miniseries de suspense y misterio de Netflix, se pueden encontrar otras muchas ficciones del mismo estilo en las plataformas de streaming como The Sinner, The Undoing, Anatomía de un escándalo, Clickbait, Engaños o El pasado no duerme.