¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para ver el final de Stranger Things? La despedida será épica

Desde la despedida de Juego de Tronos, los servicios de streaming entendieron que los finales de sus grandes propiedades intelectuales debían expandir sus metrajes para alcanzar, en cierta medida, la épica asociada al formato fílmico. Y como no podía ser de otra forma, el final de Stranger Things replicará este modelo que aboga por el entretenimiento en clave de espectáculo. Ofreciendo así, la duración suficiente para cerrar todas las subtramas y por supuesto, el enfrentamiento con el poderoso Vecna. Pero, ¿cuánto tiempo necesitaremos para ver los cuatro episodios restantes?

The first trailer for ‘STRANGER THINGS’ Season 5 Vol. 2 has been released. Releasing December 25 on Netflix. pic.twitter.com/dQqU9ULUNf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 15, 2025

Ross y Matt Duffer, creadores de la exitosa ficción, han revelado recientemente la duración del final de Stranger Things. Recordemos que la presente quinta temporada, emitió sus primeros cuatro capítulos el pasado 27 de noviembre. Generando la ya clásica estrategia de estreno que divide en varios volúmenes el lanzamiento de los episodios. De esta forma, en España tendremos acceso a las tres siguientes partes el próximo 26 de diciembre, dando pie a un desenlace listo para aterrizar en la plataforma en la madrugada del día 31. Es decir, el comienzo del 2026 marcará la partida definitiva de todos esos personajes que conocimos hace ya una década.

Hace algunos días pudimos ver el primer adelanto de lo que nos espera en los tres capítulos siguientes, con Steve (Joe Keery) y Dustin (Gaten Matarazzo) estrechando lazos en el upside down (mundo del revés) y con una Once (Millie Bobby Brown) que necesita la ayuda de su «hermana» Kali (Linnea Berthelsen), el experimento número ocho del programa MKUltra de Martin Brenner (Matthew Modine).

El final de Stranger Things se acerca

La confirmación de la duración del final de Stranger Things se dio a través de las redes sociales de los propios showrunners. Revelando de este modo, la siguiente estructura:

Capítulo 5, Electrochoque: 1 hora y 8 minutos

Capítulo 6, Huida de Camazotz: 1 hora y 15 minutos

Capítulo 7, El puente: 1 hora y 6 minutos

La publicación también sirvió para volver a contar el tiempo del episodio final, The Rightside Up (El lado derecho hacia arriba). El cual tendrá un tiempo máximo de dos horas y ocho minutos.

Electrochoque comienza justo al final del anterior capítulo, Hechicero. Dirigido por Frank Darabont, responsable de Cadena perpetua y que ya dirigió uno de los episodios de la quinta temporada. Huida de Camazotz supone el regreso de Shawn Levy (Deadpool y Lobezno), en lo que los Duffer definen como el «más grande de los tres» y que siempre les hace llorar cada vez que lo ven. El puente es una codirección entre los Duffer y Levy y sin entrar en demasiados detalles, expresaron que era el «más emotivo de la temporada», sin contar el final.

Los cuatro capítulos restantes de Stranger Things tendrán una duración total de 5 horas y 37 minutos.

El objetivo: alcanzar un clímax emocional conjunto

En una entrevista con THR, los Duffer expresaron cómo habían planeado el planteamiento de esta despedida:

«Al final, lo que importa a la gente son los personajes. A Ross y a mí también nos encantan los monstruos y la acción. Intentamos combinar ambas cosas (…) El punto clave para nosotros, al que siempre hago referencia, es el episodio de Querido Billy, donde dos cosas culminan al mismo tiempo. Este espectáculo de efectos visuales alcanza su clímax al mismo tiempo que el personaje de Max alcanza su clímax emocional. Si logramos que ambas colisionen simultáneamente, es lo máximo», explicaba Matt.

¿Tendrá Stranger Things un final digno o será otro adiós seriéfilo que no contentará a nadie?