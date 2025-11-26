¿Qué pasó en ‘Stranger Things’? El resumen más completo para entender la temporada 5

Los seguidores de la serie Stranger Things están de enhorabuena porque el próximo 27 de noviembre se estrenan por fin en Netflix a las 02.00 horas de la madrugada los primeros cuatro episodios de la última temporada de esta serie que ha conquistado al mundo entero. El 26 de diciembre llegarán a la plataforma de la N roja en el mismo horario los tres siguientes episodios y el 1 de enero, para empezar bien el año el último episodio. La temporada 5, la última de esta serie de ciencia ficción y terror que ha enganchado a usuarios de todo el mundo, está a punto de terminar, y muchos se tienen que poner las pilas para ver la cuarta entrega y descubrir qué pasó en la última temporada de esta increíble ficción. ​ Por eso, si todavía no la has visto te recomendamos que reserves unos días a ver los nueve episodios de la cuarta temporada.

La producción de la última temporada de Stranger Things estará a cargo de los creadores de la serie, los hermanos Duffer, y también de Shawn Levy y Dan Cohen y los responsables de Netflix esperan dar el pelotazo con las visualizaciones de la entrega final. Por ahora lo único que sabemos es que la serie volverá a estar protagonizada por los actores Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, entre otros. La mayoría llevan interpretando sus papeles desde que estrenó el primer episodio en 2016 y son uno de los grandes aciertos de esta serie.

En cuanto a la trama de la última temporada solo ha trascendido que tendrá lugar un año después de lo que ocurrió en la cuarta temporada, a finales de 1987. El grupo está intentando encontrar y matar a Vecna ​después de lo ocurrido con las Grietas en Hawkins. La misión se complica cuando el ejército estadounidense llega a Hawkins con el objetivo de cazar a Once y el grupo tiene que luchar por última vez contra una amenaza brutal en el momento que se cumple el aniversario de la desaparición de Will Byers.

¿Qué ocurrió en la cuarta temporada de la serie Stranger Things?

La cuarta entrega de Stranger Things llegó a Netflix en dos partes y la primera se estrenó el 27 de mayo de 2022 e incluía 7 episodios y la segunda se estrenó el 1 de julio ese mismo año. Esta nueva entrega ha sido producida por los Hermanos Duffer, junto con Shawn Levy, Dan Cohen e Iain Paterson y tuvo un presupuesto de 270 millones de dólares y cada episodio tuvo un coste de 30 millones.

La última entrega de la serie que hemos podido ver estaba ambientada en marzo de 1986, ocho meses después de los eventos de la tercera temporada y cuenta con tres tramas diferentes. Si todavía no habéis visto esta temporada, os avisamos que tengáis cuidado porque puede tener spoilers. La ambientación de la primera trama es la localidad de Hawkins en la cual varios adolescentes aparecen asesinados en extrañas circunstancias. El problema es que Eddie se convierte en el principal sospechoso de la policía que le perseguirá para hacerle confesar y, además, es apuntado como culpable por el equipo de baloncesto liderado por su capitán Jason Carver, el cual está convencido de que Eddie mató a su novia, Chrissy Cunningham, mediante poderes satánicos. Al final Dustin y sus amigos descubrirán que los asesinatos han sido realizados por un ser poderoso al que llaman Vecma y que vive en el Upside Down.

En cuanto a la segunda trama comienza cuando Mike Wheeler visita a Once, Will y Jonathan en su nuevo hogar en California. Once, para proteger a sus amigos, se trasladará con el Dr. Martin Brenner y Sam Owens a una instalación secreta para ayudarla a recuperar sus poderes. Preocupados por ella, Mike, Will, Jonathan y su nuevo amigo, Argyle, intentarán encontrarla antes de ocurra algo malo. Por último la tercera trama sigue a Joyce Byers y Murray Bauman los cuales se han enterado de que Jim Hopper puede estar vivo. Los dos se embarcarán en una odisea para rescatar a su amigo. Al mismo tiempo en un campo de prisioneros soviético en Kamchatka, Hopper está encerrado y se ve obligado, junto con otros reclusos, a luchar contra un Demogorgon que los rusos han capturado.

Una cuarta temporada emocionante que nos puso los pelos de punta y en la que volvimos a ver a los actores protagonistas de esta serie como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke y Cara Buono. Además en esta entrega los actores Priah Ferguson y Brett Gelman empezaron a tener un papel de peso en la serie.

Por ahora estaremos muy atentos a todas las noticias sobre el estreno de la última temporada de Stranger Things y os animamos a ver el tráiler oficial sobre esta entrega de esta serie de ciencia ficción y terror que no tiene desperdicio.