Esta comedia es perfecta para ver en familia y reforzar los vínculos padre e hija

El pasado 2025 fue un gran año para el terreno de las series. La pequeña pantalla recibió ficciones impactantes como Adolescencia y The Pitt, productos originales de la talla de Pluribus y muestras de un ingenio paródico de altura, con el desternillante proyecto de The Studio. Pero en un calendario anual tan potente para la televisión, también se dan historias no tan conocidas que conquistan igualmente, a la prensa especializada y a la audiencia. Y ese es el caso de nuestra recomendación seriéfila del fin de semana, la comedia familiar Problemas con papá.

Producida por la BBC, la serie británica estrenó su primera temporada en 2024. No obstante, fue en la recta final del año que acabamos de abandonar, el momento en el que Movistar Plus lanzó su siguiente ronda de episodios. Con 12 capítulos en total, Problemas con papá es una creación del debutante showrunner, Danielle Ward. Él es quien se encarga del libreto oficial, habiendo trabajado anteriormente como guionista para otras comedias de su país de origen, como son In the Long Run y Brassic. En la dirección, la totalidad de sus episodios está supervisada por Damon Beesley (White Gold) y Catherine Morshead (Downton Abbey). Sin embargo y centrándonos en su punto de partida, ¿de qué trata esta atípica comedia familiar? ¿por qué la crítica ha respondido tan positivamente a sus dos primeras temporadas?

La comedia familiar del momento: ‘Problemas con papá’

El material escrito por Ward se apoya en las grandes actuaciones de sus dos protagonistas principales, Aimee Lou Wood y David Morrisey. Dos estrellas del mundo de las series, reconocidas por Sex Education la primera y, en el caso del segundo, por su papel antagonista en The Walking Dead, bajo la piel del carismático villano conocido como El gobernador.

La sinopsis oficial de Problemas con papá nos presenta a Gemma (Lou Wood), una joven de 24 años que descubre que está embarazada tras una noche de sexo casual con un desconocido. Situación que la lleva a encontrarse sola y sin recursos, teniendo que afrontar la única opción disponible que le queda para sobrevivir: volver a convivir con Malcolm (Morrisey), su padre. Este es un hombre bastante torpe que intenta, en la medida de lo posible, intentar superar su reciente divorcio con la madre de Gemma.

De esta forma, la historia intenta ahondar en cómo padre e hija deben aprender a convivir, apoyándose mutuamente mientras se preparan para la llegada del bebé. El resto del reparto se configura con la presencia de Arian Nik, Sharon Rooney, Taj, Atwal, David Fynn, Susan Lynch y Tom Stourton, entre otros.

«Sincera y conmovedora»

Con un 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, la mayoría de los críticos apuntan a que la comedia familiar Problemas con papá funciona como una comedia ingeniosa y llena de ternura, que mantiene un enorme cariño por sus personajes. «Es sincera, conmovedora y llena de risas», apuntaba Lucy Mangan para The Guardian.

Con seis episodios por cada temporada, a razón de menos de media hora por capítulo, la divertida creación de Ward es perfecta para un maratón de «mantita y peli». Todavía no se ha confirmado una continuación, pero dado su éxito crítico, no sería extraño que siguiéramos conociendo más de la imposible convivencia entre Gemma y Malcolm.