‘Terra alta’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de Movistar+?

Las adaptaciones literarias en la pequeña pantalla es tan de moda, de eso no cabe duda. Plataformas como Netflix, Prime Video, Max o Movistar+ han conquistado a los suscriptores con sus apuestas, algunas más que otras. Por ello, antes de concluir el 2025, un nuevo proyecto ha salido a la luz. Presentado bajo el título de Terra alta, el público está teniendo la oportunidad de ver la adaptación en pantalla de una novela policiaca que fue ganadora del premio Planeta en el 2019. La obra maestra de Javier Cercas se presenta como una de las apuestas más interesantes del mes de diciembre en Movistar+. Pero, ¿de qué trata?

La Terra Alta destaca por su belleza salvaje, pero que sigue sufriendo los recuerdos acontecidos en la Guerra Civil. Un lugar donde siempre ha reinado la calma y la paz. Pero, todo cambia cuando se produce el asesinato de Francisco y Rosa Adell, patriarcas de la familia más rica y poderosa del lugar. Esta situación causa una gran conmoción en el pueblo. Teniendo esto en cuenta, el encargado de llevar el caso es Melchor Marín, personaje interpretado por el actor Miguel Bernardeau. Pero, el agente tendrá que vivir una lucha personal durante la investigación. Pues, tiene que revivir su complejo pasado.

Terra alta se presenta como una de las grandes apuestas del momento en Movistar+. Un proyecto audiovisual muy ambicioso para el que han querido contar con un gran reparto de actores. Por ello, el espectador tendrá la oportunidad de ver en pantalla a rostros como el de Iván Massagué, Goya Toledo, Marta Etura, Pablo Derqui, Bea Segura, Francesc Orella, Manel Barceló, Pere Ponce, David Bagés y Jordi Martínez.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Terra alta’, la serie de Movistar+?

La producción ha visto la luz de manera oficial este pasado jueves, 4 de diciembre. Un estreno que ha llegado de la mano de seis entregas, cada una de una duración que oscila los 50 minutos. Eso sí, para poder ver la serie es necesario estar suscrito a uno de los planes de pago de Movistar+.

Producida por Secuoya Studios, esta adaptación literaria ha sido creada por Eligio R. Montero, quien también la escribió junto a Carmen López-Areal. Todo ello sumado a la dirección de Eduard Cortés. Asimismo, según se ha informado, la serie eligió como escenario para la grabación de sus escenas localizaciones de Barcelona, la homónima Terra Alta y las Islas Canarias.

¿Quién es Miguel Bernardeau, el protagonista de ‘Terra alta’?

Nacido el 12 de diciembre de 1996, Miguel Bernardeau es un actor de origen valenciano que se ha hecho conocido en la industria interpretativa por su paso por producciones de éxito. En la pequeña pantalla, el público ha tenido la oportunidad de verlo en series como Cuéntame cómo pasó, Élite, 1899, Zorro o Querer. Todo ello sumado a su paso por largometrajes como Es por tu bien, Ola de crímenes, Josefina, Spellbound y, próximamente, La bola negra.