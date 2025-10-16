‘Culpa Nuestra’: ¿cuándo se estrena la película en Prime Video?

Prime Video se ha convertido en una de las plataformas que más éxito cosechó este pasado verano del 2025, de eso no cabe duda. La emisión de la tercera y última temporada de El verano en que me enamoré arrasó por completo en cifras. Pues, cada vez eran más las personas que querían saber el desenlace de ese triángulo amoroso. Una victoria para la plataforma, pues el número de suscripciones creció notablemente. Por ello, ahora, están dispuestos a ir a por más. Y es que, ya han presentado de manera oficial Culpa Nuestra, el final de la saga culpables.

La aventura comenzó en el 2023, año en el que la plataforma de pago presentó la adaptación audiovisual de Culpa Mía. La película estaba basada, como ya es bien sabido por todos, en la exitosa novela de la autora Mercedes Ron. Un proyecto que tuvo muy buenos resultados y que dio luz verde a Culpa Tuya, la secuela. Pero, lejos de quedar aquí, ahora, han presentado el desenlace de esta historia con su última película. De esta manera, se podrá ver qué sucederá finalmente con Nick y Noah, los grandes protagonistas. Y es que, los jóvenes han vivido una historia de amor muy intensa, pero repletas de idas y venidas.

¿De qué va ‘Culpa Nuestra’?

Para poder comprender lo que sucede en esta nueva parte de la saga, recomendamos ver las dos entregas anteriores. ¡ALERTA SPOILERS! Pues, como se podrá ver nada más comenzar, Nick y Noah no están juntos. La relación de los jóvenes está más que acabada. Pues, ella cometió un error que él no podrá perdonar. Y es que, se siente muy decepcionado por ella.

Nick se niega a aceptar que, a pesar de todo y después de lo vivido, sigue teniendo sentimientos por Noah. De esta manera, la trama irá avanzando poco a poco. Así pues, se verá cómo varias personas del pasado regresan al presente. Nuevas incorporaciones que prometen no dejar indiferente a nadie.

¿Cuándo se estrena ‘Culpa Nuestra’ en Prime Video?

Al igual que sucedió con las dos películas anteriores, esta nueva entrega de la saga se podrá ver en exclusiva en Prime Video. Por lo tanto, será necesario estar suscrito a una de las opciones de pago. Pues, ofrecen precios para el pack anual y para el mensual. Además, hay ofertas en el caso de ser estudiante y ofrecen un mes gratuito a los nuevos usuarios.

Teniendo esto en cuenta, informamos que Culpa Nuestra ya está disponible para los suscriptores, pues ha sido estrenada este 16 de octubre. Una película muy esperada que presenta una duración de casi dos horas, al igual que sus predecesoras. El final de una historia con la que Prime Video pone el broche de oro a esta etapa.