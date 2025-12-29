Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Curro dispara a su padre
Algo inesperado
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 26 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 743 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, han sido testigos de cómo Martina hace todo lo que está en su mano para evitar a Adriano, a quien propone turnarse para estar con los niños. Es más, le pide que no revuelva en lo ocurrido, puesto que él es el marido de su prima y ella está comprometida con Jacobo. Pía ha sorprendido a María Fernández con una propuesta de lo más concreta.
¿En qué consiste, exactamente? En que convenza al mayordomo para que Carlo se convierta en el nuevo lacayo. Cristóbal ordena a Vera a limpiar las ventanas del torreón, siendo una tarea de lo más peligrosa para una sola doncella. Toño se muestra profundamente preocupado al creer que el tío de Enora jamás podrá aceptarle como su pareja. Simona y Candela no dudan en animarle a que hable con la joven. Una vez más, Alonso pide a Leocadia que lime asperezas con Margarita, pero ella se niega en rotundo a dar ese paso. Manuel se siente profundamente fastidiado porque don Lisandro se sigue lucrando de su negocio. Dadas las circunstancias, Enora decide comprometerse a tratar de buscar una solución antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué sucede en el capítulo 744 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 29 de diciembre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta ficción diaria van a poder ver cómo Enora hace saber a Manuel que, aunque no está en sus planes romper el contrato con don Luis, pueden trabajar con otras empresas. Adriano y Margarita tienen un acercamiento después de que ella le hace saber lo bonita que era su hija de bebé.
Lejos de que todo quede ahí, Martina ha decidido posponer una reunión para ir al teatro con Jacobo, quien se muestra contento de que su prometida esté dedicándole tanto tiempo. Teresa opta por saltarse la jerarquía al recriminar a Cristóbal que haya mandado a Vera la tarea de limpiar las ventanas del torreón sin ningún tipo de ayuda.
María Fernández confiesa a Pía que no quiere desvelar a Carlo que es el padre del bebé que está esperando, mientras que Pía se lo explica a Samuel. Éste se anima a pedir a Cristóbal que contrate al muchacho como nuevo lacayo, mientras que Alonso visita a Curro, quien acaba disparando contra su propio padre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
