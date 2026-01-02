Es una de las mejores películas españolas del 2025 y ya está online: podría arrasar en los Goya 2026

Llevamos ya un par de días de este recién iniciado 2026, pero al recorrido del séptimo arte del pasado año, todavía le queda mucho que decir. Entre otras cosas, porque dentro de poco seremos testigos de cómo múltiples historias nacidas en el 2025 protagonizarán la recta final de la temporada de premios. Por un lado, internacionalmente veremos hasta donde llega el recorrido de Sirat en los Oscar. Por otro, nuestro país vivirá una de las ediciones de los premios Goya con más nivel. Y es precisamente bajo esa pretensión dentro de la alfombra roja del cine patrio, donde nos encontramos con Romería, una de las mejores películas españolas recientes que hoy llega al streaming.

Romería llegó a los cines españoles el 5 de septiembre de 2025, tras su preestreno oficial en el Festival de Cine de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro a la mejor película. Pero la presencia de este drama familiar en el prestigioso certamen europeo no debería sorprendernos demasiado, teniendo en cuenta que tras el proyecto se encuentra Carla Simón. La directora catalana es una de las autoras emergentes más relevantes de la industria nacional y con su tercer largometraje, cierra su trilogía temática sobre la memoria familiar. Una carrera cinematográfica que sólo acaba de empezar, pero que ya posee títulos tan destacados como Verano 1993, Alcarràs y la propia Romería.

A sus 39 años, el desempeño tras la cámara de Simón ya ha sido recompensado con 4 premios Feroz y la victoria histórica en el Festival de Berlín, cuando logró el Oso de Oro a la mejor película por Alcarràs. Antes, los Goya de 2018 le concedieron la categoría de la mejor dirección novel por Verano 1993. Ahora, la cineasta vuelve a firmar una de las mejores películas españolas con Romería, disponible desde ya mismo en la plataforma de Movistar Plus.

Una de las mejores películas españolas: ‘Romería’

La sinopsis oficial de Romería, según su distribuidora Elastica, es la siguiente: «Marina es una joven de 18 años que, adoptada desde muy pequeña, viaja a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, Marina descubrirá las heridas familiares y podrá por fin revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos».

El elenco está protagonizado por dos debutantes interpretativos como Llúcia García y Mitch. Llevando a que de esta forma, la categoría de mejor actriz revelación vaya a estar enormemente discutida en la próxima edición de los Goya, con opciones tan potentes como la interpretación de Blanca Soroa en Los domingos o la actuación de Miriam Garlo en Sorda.

El resto del casting lo conforman Tristán Ulloa, Celine Tyll, Mryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido, Sara Casasnovas y Alberto Gracia, entre otros.

¿Tendrá oportunidades en los Goya 2026?

Todavía no han surgido las nominaciones, pero todo parece indicar que lo más probable es que Los domingos termine arrasando en los Goya de 2026. Eso sí, independientemente de los resultados, el trabajo de Simón seguirá siendo una de las mejores películas españolas del último año, pues Romería ha sido un filón tanto para la crítica como para el público, superando el millón y medio de euros en la recaudación en salas.

En definitiva, la directora vuelve a conmovernos con un relato que intenta reconstruir la identidad de su protagonista, intentando comprender su origen a través de un ejercicio de poesía visual repleto de imágenes evocadoras.