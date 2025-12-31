5 adaptaciones de videojuegos que brillarán en 2026: la tendencia que seguirá de moda en Hollywood

La sinergia entre el séptimo arte y el mundo de las consolas nunca ha vivido un mejor momento. Hace años, tras varios fracasos, parecía que las versiones fílmicas de títulos como Doom, Max Payne, Mortal Kombat representaban un subgénero maldito, repleto de fracasos económicos y sobre todo, vapuleado por la prensa especializada. Pero desde hace poco más de un lustro, en la industria audiovisual han sabido dar con la tecla captando el reclamo y la atención de los jugadores. Siendo buena prueba de ello, triunfos económicos recientes a la altura de Una película de Minecraft o series tan celebradas como Fallout. El próximo año, la cartelera seguirá brindándonos este tipo de productos comerciales y aprovechando el inminente cambio en el calendario, hemos confeccionado una lista con las 5 adaptaciones de videojuegos que llegarán a las salas de cine en 2026:

Las 5 adaptaciones de videojuegos que no te puedes perder en 2026

1-‘Street Fighter’

Cualquiera que se haya criado en los 90 recordará la hilarante adaptación liderada por Jean-Claude Van Damme. Un ejemplo clarividente de cómo el Hollywood otrora veía el traslado del mundo virtual a las narrativas fílmicas. Lejos de huir de dicho tono, la próxima Street Fighter se entregará de lleno al humor, abrazando al máximo la idea de no tomarse demasiado en serio. Eso sí, la caracterización de los personajes no puede ser más cercana al videojuego de Capcom. En su ecléctica selección de casting encontramos a rostros como Noah Centineo, Andrew Koji, Dast Dastmalchian y 50 cent, entre otros.

Fecha de estreno: 16 de octubre

2-‘Mortal Kombat II’

La crítica no acompañó al desempeño de la primera parte. No obstante, la brutal saga de peleas logró recaudar unos meritorios 84 millones de dólares en plena pandemia. Así, bajo un rédito económico estimable debajo del brazo, los fans podrán seguir disfrutando de los icónicos y sádicos “fatality”. Esta vez apoyándose en la presencia en el reparto de la estrella de The Boys, Karl Urban.

Fecha de estreno: 8 de mayo

3-‘Resident Evil’

Las primeras adaptaciones protagonizadas por Milla Jovovich fueron un éxito a principios de los 2000. Aunque la franquicia de zombis por antonomasia ha tenido una deriva negativa con los años. Las esperanzas de los acólitos del universo de la corporación Umbrella recaen ahora en la mente que nos regaló las celebradas Barbarian y Weapons, Zach Cregger. El cineasta ya ha confirmado que no seguirá ninguna entrega en concreto, pero que mantendrá la esencia de la creación de Shinji Mikami. En el elenco ya están confirmados Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry y Kali Reis.

Fecha de estreno: 18 de septiembre

4-‘Watch Dogs’

Partiendo de la popular saga de hackers de Ubisoft, Mathieu Turi (Hostile) cuenta con el protagonismo de Tom Blyth y Sophie Wilde para narrar el tecnológico universo desarrollado por los responsables de otras reconocidas franquicias como Assassin’s Creed o Far Cry. Se desconoce si seguirá a pies juntillas el argumento de alguna de sus dos entregas.

Fecha de estreno: todavía no tiene una fecha oficial

5-‘Super Mario Galaxy: La película’

Después de recaudar más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo, era sólo cuestión de tiempo la llegada de una secuela. El universo del personaje insignia de Nintendo se expande partiendo del videojuego homónimo, cuya presencia en el mercado le supuso a la empresa nipona incontables beneficios a nivel de ventas. Aaron Horvath y Michael Jelenic vuelven a la dirección, junto a su elenco de estrellas en el doblaje, incluyendo a Chris Pratt como el carismático fontanero.