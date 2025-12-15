¿La adaptación cinematográfica más fiel de un videojuego? El tráiler de ‘Street Fighter’ enamora a los fans

Tras años de sentirse como un subgénero maldito, las adaptaciones del mundo de los videojuegos parecen haber alcanzado el punto de ebullición perfecto para contentar a los fans y a la crítica especializada. En la pequeña pantalla, encontramos ejemplos clarividentes del impacto de The Last of Us o Fallout. Mientras, en las salas, las recaudaciones de largometrajes como Super Mario Bros o Una película de Minecraft son millonarias. Por eso, la tendencia de las grandes majors de Hollywood no es otra que la de seguir jugando a esta simbiosis de industrias tan lucrativa, convencidas de que el éxito pasa por ser tremendamente fiel a los títulos originales. Una estrategia que se percibe a la perfección con el primer tráiler de Street Fighter, posiblemente el juego de peleas más mítico de la historia.

Aquellos que se hayan criado en los 90, de seguro recordarán la infame adaptación que Universal Pictures hizo del popular videojuego de Capcom. Una dilapidada apuesta que supuso el debut en la dirección del guionista de La jungla de cristal, Steven E. de Souza. Más allá de la crítica furibunda de la prensa y de su escasa recaudación, en realidad hoy esta Street Fighter: la última batalla se percibe casi como un filme de culto por su concatenación de fallos y la sobreactuación de un casting comandado por Jean-Claude Van Damme en el papel del coronel Guile. Ahora, el primer tráiler de la nueva Street Fighter rehuye toda seriedad, generando un live action en el que todos sus intérpretes son un calco de los caracteres de este universo de combates creado por Takashi Nishiyama e Hiroshi Matsumoto.

La franquicia tuvo un segundo intento en 2009 de versionar el título con un spin-off de nombre Street Fighter: La leyenda, centrado en el personaje de Chun-Li (Kristin Kreuk). Otro desastre comercial y crítico que la convirtió en una especie de licencia comercial maldita para el séptimo arte. Sin embargo, la actualidad cinematográfica se encuentra en un momento excelso, donde existe una sensación de instante perfecto para un nuevo intento de representar en el cine las aventuras de Ryu y Ken.

El tráiler de ‘Street Fighter’: una oda a los fans

El primer tráiler de Street Fighter, el cual realmente funciona como un teaser, fue presentado hace algunos días en The Game Awards. No revela detalles de la trama, aunque todos los luchadores son claramente reconocibles. Aparecen brevemente, Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka y el villano, M. Bison. También a modo de guiño, podemos ver a uno de los luchadores destrozar un coche. Tal y como sucedía en la fase bonus del videojuego donde los jugadores acumulaban puntos en su partida.

PUSH START. Here’s a sneak peek of #StreetFighterMovie, hitting theaters everywhere October 16, 2026. pic.twitter.com/6GLI0GnXIB — Street Fighter (@StreetFighter) December 12, 2025

No obstante, la producción pasó por un pequeño bache creativo en el que los hermanos Philippou, directores de Devuélvemela, abandonaron el proyecto. La silla de director pasó entonces al nipón Kitao Sakurai, responsable de la dirección de series como Butterfly y de Twisted Metal, otra adaptación videojueguil reciente.

Un reparto estimulante y autoconsciente

Uno de los puntos clave de esta última versión cinematográfica reside en una original y desenfadada selección de casting. Andrew Koji es Ryu, Noah Centineo es Ken Masters, Chun-Li es Callina Liang, M. Bison está encarnado por David Dastmalchian, Balrog es 50 Cent y Akuma estará representado por Jason Momoa. Y esto sólo es una breve muestra de la colorida y variada representación que tendrá el título.

Reporting for duty. CODY RHODES is GUILE. #StreetFighterMovie hits theaters everywhere October 16, 2026. pic.twitter.com/zMwoorR5O5 — Street Fighter (@StreetFighter) December 12, 2025

Desgraciadamente, todavía queda un casi un año para el estreno. Street Fighter llegará a los cines el próximo 16 de octubre de 2026.