Todo sobre la segunda temporada de ‘Fallout’: tráiler, reparto y un estreno inminente

Fue una de las mejores ficciones del 2024, confirmando de paso el buen momento que vive la sinergia entre el audiovisual y el mundo de los videojuegos. Y por eso ahora, tan sólo un año después, la segunda temporada de Fallout regresa con otra ronda de episodios que promete mantener el nivel visto hasta el momento, aumentando de paso la ambición de una propiedad intelectual que antes del estreno de su vuelta, ya ha sido renovada para una tercera temporada. Pero ¿qué nos espera de la continuación de la adaptación del videojuego de Bethesda? ¿habrá nuevos personajes? Y lo más importante…¿cuándo se estrenará?

El escepticismo formaba parte del consenso generalizado en torno a la creación televisiva de esta historia de ciencia ficción postapocalíptica. Entre otras cosas, porque los nueve títulos en torno a la franquicia no sigue una historia cronológica en la que se siga a un único personaje. Priorizando de este modo la aventura, la exploración y la opción de tomar decisiones variadas en momentos clave la historia. Así, cuando Geneva Robertson-Dwored y Graham Wagner y su equipo de guionista crearon una trama en torno a la figura de Lucy, partiendo de la idea primigenia de la búsqueda del padre de la protagonista, los fans y los espectadores corrientes terminaron celebrando esa capacidad de hacer sencillo su punto de partida. Sin renunciar a su capacidad de crear varios misterios por el camino y la creación de personajes tan carismáticos como Ghoul (Walton Goggins).

Tras lo visto anteriormente, la segunda temporada de Fallout nos vuelve a poner en la piel de Lucy, quien en esta ocasión se aventura por el Yermo en compañía del Necrófago encarnado por Googins. Su próxima parada será la ciudad de New Vegas, donde la protagonista seguirá investigando los extraños motivos detrás del secuestro de su padre, mientras se van revelando nuevos y oscuros datos de la empresa Vaul-Tec.

Segunda temporada de ‘Fallout’: tráiler y fecha de estreno

La segunda temporada de Fallout tendrá una importante novedad respecto a su antecesora: Amazon Prime Video no lanzará toda la temporada de golpe. Por lo que sabemos, la plataforma de streaming ha decidido estrenar los capítulos semanalmente, finalizando este nuevo arco narrativo en febrero de 2026 y prolongando el interés de la ficción hasta su desenlace. Estrategia que también utiliza recurrentemente otros servicios de streaming como Netflix.

Okey dokey, it’s time for the first clip from Fallout Season Two! Arriving December 17. pic.twitter.com/tUYjy5zcIZ — Prime Video (@PrimeVideo) December 5, 2025

El estreno dará comienzo el próximo 17 de diciembre y volveremos a tener ocho episodios en total. Al elenco del casting habitual de Purnell, Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan y Sarita Choudhury se incorporan tres nuevos personajes esenciales. El primero de ellos Robert House, encarnado por Justin Theroux. En los videojuegos, el rol es el gobernante de New Vegas y aunque Rafi Silver le dio vida en un breve cameo, ahora será el intérprete de The Leftovers quien asuma el personaje. Por otro lado, Macaulay Culkin da vida a un genio loco sin nombre y Kumail Nanjiani asumirá el desempeño de ser el Alto oficial de la Hermandad del Acero.

La temporada 3 no tardará demasiado

La idea de los creadores es lanzar las próximas temporadas de Fallout lo antes posible, programando el rodaje de la temporada 3 el próximo verano. La ficción tendría así, otra ronda de capítulos a más tardar, en 2027.

¿Seguirá manteniendo el nivel de su antecesora? ¿se convertirá en la serie de referencia de Amazon ante la debacle de Los anillos de poder y la cancelación de La rueda del tiempo?