La lista definitiva de las 20 mejores series de HBO para cuando no sabes que ver: son obras maestras

La plataforma de streaming HBO tiene joyas escondidas que son verdaderas obras maestras. En una conocida cuenta de una red social se ha colgado la lista definitiva de las 20 mejores series de HBO que pueden ser perfectas cuando no sabes qué hacer y estás buscando una buena ficción. Según se explica en esta cuenta «No es una lista más. Es LA lista. Las 20 series de HBO que han hecho historia. Y sí, la 17 es absolutamente demencial». En diez primeros lugares de esta lista se encuentran series como The Last of Us, From, Juego de tronos, The Wire, Chernobyl, Euphoria, Succession, Los Soprano, Curb Your Enthusiasm y Boardwalk Empire. Las siguientes son Big Little Lies, Barry, Watchmen, Westworld, Deadwood, Veep, True Detective, A dos metros bajo tierra, The Leftovers y La casa del dragón.

Esta lista definitiva de las 20 mejores series de HBO está encabezada por la serie postapocalíptica The Last of Us que está basada en un conocido videojuego. Cuenta la historia de Joel, papel que interpreta el conocido actor Pedro Pascal, y Ellie los cuales se tienen que desplazar para sobrevivir por un EEUU que ha sido destruido por una terrible pandemia que trasforma a las personas en caníbales. La serie From está en segunda posición y un thriller de terror está ambientada en un misterioso pueblo en el que los que entran no logran salir debido a las extrañas criaturas que se encuentran en el bosque.

Los diez primeros puestos

La tercera no podía ser otra que la serie Juego de Tronos que está basada en las novelas de George R.R. Martin. Una serie fantástica en la que se cuenta la lucha por el poder de varias familias nobles en el continente ficticio de Poniente. La cuarta es The Wire una interesante serie en la que sus protagonistas se enfrentan al tráfico de drogas en Baltimore y se pone en la piel de la policía, los traficantes y los consumidores. Una de las mejores series que se pueden encontrar en el catálogo de HBO:

La quinta es la serie Chernobyl la cual se sumerge en el desastre nuclear de Chernóbil intentando desgranar cuáles fueron las causas y las consecuencias de esta gran tragedia. La sexta es Euphoria, una serie protagonizada por Zendaya que cuenta la historia de un grupo de adolescentes y sus problemas en sus relaciones y su contacto con las drogas. En séptimo lugar se encuentra el drama Succession que se centra en las luchas de poder en la familia Roy, que son los propietarios de un gran imperio mediático global que fue creado por Logan, el rígido patriarca de la familia.

La octava en esta lista es Los Soprano que cuenta la vida del jefe de mafia Tony Soprano, en la cual se mezcla el drama y la comedia en las historias sobre su familia y su forma de trabajar. La novena es Curb Your Enthusiasm en la que Larry David se interpreta a sí mismo y muestra su curiosa personalidad en diversas situaciones de su vida cotidiana. En el décimo puesto está Boardwalk Empire, la cual cuenta la historia de Enoch «Nucky» Thompson es cual controla el tráfico del alcohol durante la Prohibición en Atlantic City.

Los otros diez con los que finaliza la lista

En el undécimo lugar de esta lista se encuentra la serie dramática Big Little Lies que cuenta la historia de un grupo de mujeres de una localidad de California que se tendrán que unir como una piña al verse involucradas en un asesinato. En el duodécimo lugar está la serie Barry, que está protagonizada por un modesto sicario que descubrirá en la actuación una pasión irrenunciable. En el puesto 13 está Watchmen que está basada en un cómic clásico en los superhéroes son tratados como forajidos.

En el puesto 14 está la serie de ciencia ficción Westworld en la que sus protagonistas se encuentran en un parque temático poblado por androides. En el puesto 15 se encuentra la serie dramática Deadwood que está ambientada en una ciudad en el viejo oeste en la cual sus habitantes están dominados por la corrupción. En el puesto 16 está la divertida comedia Veep cuya protagonista Selina Meyer, una incompetente vicepresidenta y su excéntrico y desastroso equipo.

En el puesto 17 está la que en este listado se califica como demencial y que para muchos es una de las mejores de las mejores series de la historia: True Detective. Una serie antológica de crímenes que sorprende por la interpretación de sus personajes y sus complejas tramas. En el 18 se encuentra la serie dramática A dos metros bajo tierra que cuenta la historia de una familia que dirige una funeraria en la que nos sorprenden con las rutinas de su vida diaria.

En el puesto 19 de este ranking está la dramática The Leftovers en la que se cómo tras un desgraciado evento en el que desaparece el 2% de la población mundial, los que han sobrevivido tienen que enfrentarse a sus consecuencias. En el último puesto de esta lista definitiva de las 20 mejores series de HBO se encuentra La casa del dragón en la cual se cuenta la historia de la Casa Targaryen 200 años antes de lo que ocurrió en la serie Juego de Tronos cuando tuvo lugar la Danza de los Dragones. Una serie que se ha convertido en todo un éxito en la plataforma de streaming HBO.