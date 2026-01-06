‘The Beauty’: tráiler, reparto y fecha de estreno de la nueva serie del creador de ‘American Horror Story’

The Beauty es la nueva historia del casi inacabable universo de Ryan Murphy. El showrunner, responsable de antologías como American Horror Story o Monstruos, da la bienvenida al 2026 con una nueva serie que promete renunciar a las sensaciones de su terror psicológico convencional para entrar, en un hipérbole estética cargada de desenfreno y grandes dosis de humor cínico. Eso sí, Murphy volverá a contar con su estrella fetiche, Evan Peters y con todo un elenco de estrellas entre las que destaca el regreso a la actuación de Ashton Kutcher.

El adelanto de The Beauty promete un ritmo adictivo y la presencia de una violencia visceral, que Ryan Murphy siempre ha sabido manejar a la perfección en sus seriales. Aunque en esta ocasión, hablamos de un salvajismo y ferocidad desenfadados en los que el humor parece el claro vehículo conductor. Por lo que sabemos de la ficción, Peters da vida a un agente del FBI que, junto a su compañera, encarnada por Rebecca Hall, es enviado a París para investigar una serie de muertes de supermodelos internacionales. Sin embargo y conforme cuenta la sinopsis oficial, al llegar a la capital gala, los agentes descubren la existencia de «un virus de transmisión sexual que transforma a la gente común en visiones de perfección física con consecuencias aterradoras».

Es en este punto donde aparece el multimillonario tecnológico interpretado por Kutcher, quien junto a su corporación ha estado fabricando una droga denominada «The Beauty» (La belleza). Aparte de París, el telón de fondo de este esbelto thriller criminal, encontramos otras ciudades glamurosas como Venecia, Nueva York o Roma. Los agentes intentarán que dicho virus no se propague más, mientras la multinacional concentrará sus esfuerzos en todo lo contrario.

Tráiler de ‘The Beauty’: lo nuevo de Ryan Murphy

Una dosis cambiará tu vida. #TheBeauty de Ryan Murphy, disponible el 22 de enero en Disney+. pic.twitter.com/EOYOtWlh1S — Disney+ España (@DisneyPlusES) January 5, 2026

El primer tráiler de The Beauty nos muestra, aparte de su colorida estética y agresividad, todo un conjunto de estrellas invitadas que no han querido perderse la desvergonzada producción de Ryan Murphy. Ahí está desde la modelo Bella Hadid, hasta intérpretes de largo recorrido y tablas como Vincent D’Onofrio e Isabella Rossellini. En el material promocional, también encontramos a Anthony Ramos dando vida a un asesino que trabaja para los creadores de esta inusual droga.

The Beauty es en realidad, una adaptación del cómic homónimo creado por Jeremy Haun y Jason A. Hurley, cuyo material se han encargado de trasladar al guion el propio Murphy y su cocreador, Matthew Hodgson, quien ha sido guionista para series como Glee y 911. En la dirección, Murphy realiza el piloto y algunos capítulos clave. El resto están dirigidos por Alexis Martin Woodall y Michael Uppendahl, dos habituales en las creaciones del reconocido showrunner y productor ejecutivo.

Fecha de estreno y plataforma

The Beauty llegará a FX y Hulu en Estados Unidos, mientras que en España sólo podremos verla a través de Disney Plus. En su estrategia de estrenos, la serie emitirá los tres primeros episodios el 22 de enero. Tras ello, se dará un lanzamiento de capítulo semanal hasta las dos últimas semanas, donde se lanzarán dos episodios hasta completar los 11 que tendrá esta primera temporada.