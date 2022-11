Netflix sigue sorprendiendo a sus suscriptores con nuevas entregas tan originales como distintivas que, desde su lanzamiento, se convierten de inmediato en un gran éxito. Es el caso de Monster: The Jeffrey Dahmer Srtory, una serie de Ryan Murphy cuya trama recrea las verdaderas tragedias llevadas a cabo por el conocido asesino en serie durante más de una década.

El actor encargado de dar vida al protagonista no es otro que Evan Peters, quien, además de haber tenido que someterse a un costoso proceso para poder meterse en la piel del denominado ‘el caníbal de Milwaukee’, ha reconocido en una entrevista concedida a la plataforma que, sin duda, este ha sido el personaje más difícil de su vida: “Estaba muy asustado por todas las cosas que hizo, y sumergirme en eso y tratar de comprometerme con eso ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida, porque quería ser muy auténtico”, ha confesado el que parece haberse convertido en el nuevo chico de moda de Hollywood.

Es cierto que la fama del intérprete estadounidense se ha visto notablemente incrementada a raíz de su participación en este fenómeno que ya ha conseguido volverse viral. Sin embargo, la realidad es que Peters cuenta con un pasado profesional y personal digno a tener en cuenta por todos aquellos interesados en conocerle en profundidad, pues si algo ha podido dejar claro con su participación en la producción, es que es uno de esos actores capaz de levantar pasiones allá por donde va.

Evan Thomas Peters nació el 20 de enero de 1987 en el seno de una familia estadounidense acomodada. Creció junto a sus dos hermanos, aunque, al mudarse a Michigan decidió romper con todo y centrarse en su verdadera pasión, la interpretación, en la cual se adentró gracias a las gemelas Mary – Kate y Ashley Olsen, las que él mismo ha llegado a definir como sus amores platónicos de la juventud. Años más tarde, decidió trasladarse a Los Ángeles junto a su madre para, ahora ya sí, iniciar su carrera como actor.

Debutó en la industria de la mano del productor Michale Picchiottino, quien le eligió para protagonizar la película Clipping Adam, la cual le hizo ganar su primer premio. Este tanto solo sería el comienzo de una extensa trayectoria cargada de éxitos, ya que son muchos los proyectos que ha encarado desde entonces y varios los galardones que ha recibido por su intachable trabajo.

Su papel en Sleepover, An Amarican Crime, Gardens of the Night y Never Back Down, así como su participación en The Days e Invasion le permitieron formar parte del elenco de series de gran éxito internacional como El mentalista, House M.D, The Office o American Horror Story, afamadas producciones que terminaron de lanzarle al estrellato.

Por otro lado, las cintas que terminaron de catapultarle a la fama fueron X-Men, Deadpool 2 y Dark Phoenix, filmes más recientes que, además de convertirle en una auténtica estrella de la interpretación, también le han ayudado a abrirse la puerta del preciado universo de Netflix, donde ha logrado protagonizar la que ya se ha constituido como una de las producciones más destacadas de la afamada plataforma digital.

En cuanto a sus aficiones, a Peters le encanta dedicar su tiempo libre a hacer punto, a tocar el piano y el ukelele, y como no, a disfrutar de series y películas de terror, de las que se ha declarado fan. ¿Su favorita? The Walking Dead.

Dos grandes amores sacados de Hollywood

Cabe destacar que el ganador de un Emmy por la miniserie Mare of Easttown de HBO no solo ha dedicado su vida a trabajar, sino que también ha tenido tiempo para codearse con grandes estrellas de Hollywood a nivel sentimental, tales como la actriz Emma Roberts o la cantante Halsey. Su romance con la protagonista de Scream Queens se fraguó en 2012 cuando ambos coincidieron en los rodajes de la película Adult World. Tiempo después, comenzaron una historia de amor un tanto tormentosa y marcada por disputas que, en alguna ocasión, precisaron de intervención policial. En 2013, ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento en un hotel de Motreal, Canadá. Uno de los huéspedes los escuchó discutir y decidió llamar a la policía. Esta, a su llegada, arrestó a la actriz tras comprobar que su pareja presentaba signos de violencia. Él no quiso levantar cargos, por lo que, horas después, Roberts fue puesta en libertad.

Pese a todo ello, decidieron seguir adelante con su relación, aunque el desenlace finalmente llegó en marzo de 2019. Por aquel entonces, estaban comprometidos, pero el hecho de que Roberts iniciase una relación con Garrett Hedlund propició la ruptura definitiva. Tras ello, Peters rehízo su vida de la mano de la cantante estadounidense Hasley, aunque ninguno de los dos fue capaz de llevar lo suyo a buen puerto, pues terminaron separándose tan solo unos meses después.