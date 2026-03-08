6 series de Netflix, HBO y Movistar para cuando no sabes qué ver: mis favoritas del momento

En la amalgama de contenidos inabarcable del streaming, encontrar la ficción adecuada puede terminar siendo una quimera. Cada semana se da un estreno nuevo en una plataforma diferente y al final, nos faltan horas del día para disfrutar de aquellas series que merece la pena ver y que terminan convirtiéndose en nuestras historias favoritas del mercado de vídeo bajo demanda. Por eso y, aprovechando el fin de semana, he creado una lista imperdible de producciones perfectas para cuando el catálogo online de la pequeña pantalla adquiere un cariz de intratable indecisión. Aquí están mis seis series perfectas para los suscriptores de Netflix, HBO y Movistar Plus:

6 series perfectas para ver en el streaming: son mis favoritas

Netflix

‘Bronca’

Aprovechando que dentro de aproximadamente un mes se estrenará su segunda temporada, no está de más volver a acudir a una de las series que se puede ver una y otra vez y es sin duda, una de mis historias favoritas creadas por el terminal dirigido por Ted Sarandos. La historia arranca con un accidente de tráfico entre dos desconocidos, el cual termina desatando un conflicto cada vez más oscuro. La siguiente temporada tendrá una historia y un reparto completamente nuevo.

‘The Gentlemen: La serie’

Es la serie perfecta para los fans de Guy Ritche. La producción expande el universo criminal de la película homónima de 2019 con un spin-off que ya tiene firmado el desarrollo de una segunda temporada. La trama se centra en Eddie Horniman, un hombre que hereda de la noche a la mañana la antigua finca rústica de su padre descubriendo por el camino, que desde ese instante deberá entrar de lleno en el inesperado imperio de los cannabis.

HBO

‘Heridas abiertas’

Es uno de los thriller de HBO más infravalorados. A través de la fantástica novela de Gillian Flynn, Marti Noxon y el tristemente director fallecido, Jean-Marc Vallée, confirieron una adictiva y pausada miniserie de ocho episodios con un final de esos que te dejan con la boca abierta.

‘Los ensayos’

Da igual lo que hayas visto hasta ahora. Los ensayos no se parece a nada preexistente dentro de la pequeña pantalla. Creada por Nathan Fielder, las dos temporadas siguen a toda una serie de personajes que, influenciados por un equipo de recursos, actores y equipo prácticamente ilimitado, ayudan a personas anónimas a pasar los momentos más importantes de sus vidas. Un metadocumental donde ensayarlo todo es la clave y nada puede quedar en el azar.

Movistar Plus

‘Yakarta’

Es la serie española más aplaudida del 2025. Creada por Diego San José (Celeste, Su majestad), Durante seis episodios seguimos a un exjugador olímpico de bádminton que encuentra a una talentosa jugadora a la que pulir y con la que podría volver a recuperar el prestigio perdido.

‘Los años nuevos’

Una de mis series de cabecera para ver de vez en cuando: Los años nuevos es una de las producciones favoritas de toda esa generación de millennials que ya no son tan jóvenes. Un drama de amor con un formato por capítulos interesantes. Cada uno de ellos se centra en Nochevieja o las horas posteriores a esta.