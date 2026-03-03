Es una obra maestra y no está ni en Netflix ni en Prime Video: el wéstern único que conquista a todos

Mucho antes del éxito de series como Godless (2017), Yellowstone (2018) o Érase una vez el oeste (2025), el género wéstern ya tenía una ficción insignia para la pequeña pantalla: Deadwood. Surgida durante la primera época dorada de las narrativas televisivas, la historia del oeste creada por David Milch fue coetánea de productos tan legendarios como Los Soprano (1999) o The Wire (2002) y aunque durante muchos años encontró su hogar en HBO como distribuidora principal, el hecho de estar producida por Paramount y CBS provocó que desde hace algún tiempo, Deadwood no esté dentro del catálogo de las plataformas más populares. Pero nuestra portentosa recomendación de hoy si tiene en cambio, un espacio online para el disfrute de sus tres temporadas. Nos referimos cómo no a SkyShowtime, la marca que posiblemente aglutina las mejores licencias comerciales de la mítica tipología de llaneros solitarios, sheriffs, terratenientes, bandidos y llaneros solitarios.

El mejor wéstern del streaming: ‘Deadwood’

Contextualizada durante la fiebre del oro (década de 1870), la serie wéstern Deadwood nos sitúa en un asentamiento minero en Dakota del Sur, en pleno territorio indio. Un hervidero de conflictos que puede explotar en cualquier momento debido a las tensiones de ser un lugar alejado de la ley. La trama sigue la transformación de ese asentamiento en una ciudad organizada en la que se van desarrollando poco a poco, estructuras sociales, profesiones y sustentos políticos.

Eso sí principalmente, el argumento se centra en los personajes de Seth Bullock, encarnado por Timothy Olyphant y Al Swearengen, interpretado por Ian McShane. El primero llega a Deadwood con un fuerte sentido de la justicia y la intención de abrir una ferretería. El segundo es el corrupto dueño del burdel, funcionando como una especie de capo mafioso territorial ejerciendo la manipulación y el crimen contra la mayor parte de la población.

Junto a ambos, el resto del elenco secundario se configura con Molly Parker, John Hawkes, Keith Carradine, Robin Weigert, Powers Boothe, Kim Dickens, Ricky Jay y Titus Welliver, entre otros.

Desgraciadamente–tras la tercera temporada–Deadwood fue cancelada dejando un final abierto. Las grandes críticas de la serie no fueron suficiente para compensar los altos costes de producción de una serie muy cara de realizar para la época. Cada episodio costaba 4,5 millones de dólares, una completa salvajada para el año de su emisión.

Tras crear una serie de culto de tal calado popular, Milch fue el showrunner responsable de Luck (2012) y de participar años más tarde en el guion de la tercera temporada de True Detective (2019).

Tiene una secuela

El cierre final de la serie wéstern se produjo 13 años más tarde: Deadwood tiene una película homónima estrenada en 2019. En ella vemos a los personajes de siempre con un salto temporal de una década recuperando sus viejas alianzas y rivalidades. Dicho filme dura poco menos de dos horas y está disponible en el catálogo de HBO Max y Movistar Plus (ficción total).