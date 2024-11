Rebecca Hall rectifica con la figura de Woody Allen: «No me arrepiento de trabajar con él»

Varios años después de la explosión del #Metoo, no son pocas las voces que comienzan a disociarse de la cancelación masiva de varias figuras de la escena cinematográfica. Porque evidentemente, existen nombres indefendibles como Harvey Weinstein (punto de partida del movimiento) o Roman Polanski, en búsqueda y captura desde hace décadas por el abuso de una menor. Sin embargo, otros sin ninguna tipo de prueba han sido condenados al ostracismo. Y aquí es donde el nombre de Woody Allen siempre sale a relucir. Ahora al menos, el cuatro veces ganador del premio de la Academia podría sentirse aliviado con el arrepentimiento de la actriz Rebecca Hall, quien en su momento aseguró sentirse culpable por haber trabajado a las órdenes del director de Manhattan. Seis más tarde, la británica ha reflexionado sobre su declaración pública tras las acusaciones de abuso contra el cineasta.

Todo estalló cuando Dylan Farrow, la hija adoptiva de Mia Farrow (ex esposa de Allen), escribió un artículo de opinión criticando a todos los actores que todavía colaboraban con el presunto abusador. El particular movimiento contra el realizador neoyorquino no había hecho más que empezar, siendo un gran número de estrellas las que públicamente mostraron su arrepentimiento. Entre ellas la de un joven Timothée Chalamet, quien aconsejado por su agente, donó el dinero obtenido tras protagonizar Día de lluvia en Nueva York para mantenerse en la carrera hacia la alfombra roja y lograr su primera nominación al Oscar por Call me by your name. Por el momento, la estrella de Dune no se ha retractado de aquello, pero Hall sí que ha querido reescribir sus pensamientos y renegar del comunicado que compartió en 2018 a través de su cuenta de Instagram, donde aseguraba que sus acciones habían llevado a que otra mujer se sintiese «silenciada y descartada». «No es algo que me resultr fácil en este momento ni en ningún otro, y lo lamento profundamente. Lamento esta decisión y no tomaría la misma hoy», terminaba de escribir en aquel post de hace ya un lustro. En ese momento, Hall también anuncio que donaría su salario de Día de lluvia en Nueva York para la campaña Time’s Up, un movimiento contra el acoso sexual fundado por varias celebridades de Hollywood. En una entrevista reciente, la nominada al Globo de Oro ha explicado su reticencia hacia aquellas palabras que se apresuró a escribir en sus redes sociales.

Ya no se arrepiente de trabajar con Allen

Tras varios años en los que el #MeToo parece haberse «desinflado», Rebecca Hall expresó su arrepentimiento por haberse involucrado en la controversia cuando todo estalló. Concretamente, la intérprete mencionó una escena en particular durante la producción de su último rodaje con el cineasta, despertando esa necesidad de hacer una declaración pública.

En dicha secuencia, su personaje le decía en mitad de la calla al rol interpretado por Jude Law que tenía que dejar de acostarse con esas «malditas quinceañeras». Aquel mismo día, como relata Hall, estalló el caso Weinstein. Para más inri Vicky Cristina Barcelona, la primera colaboración de la actriz con Allen, estuvo producida por The Weinstein Company. Pero hace unas horas, la estrella ha querido ahondar sobre un posicionamiento que considera erróneo por parte de cualquier actor o actriz de la industria.

«Tengo problemas con esto. No es propio de mí hacer una declaración pública sobre nada. Yo hago las cosas, así es como soy política. No me considero una ‘actriz-visitante’, no soy esa persona. Y me arrepiento un poco de haber hecho esa declaración, porque no creo que sea responsabilidad de los actores hablar de esa situación», le contaba a The Observer. Después, Hall expresó una disculpa pública alabando el trato de Allen:

«Por supuesto, habrá complicaciones y matices en estas historias, pero estamos restableciendo un equilibrio aquí. Entonces sentí que quería hacer algo definitivo. Pero simplemente se convirtió en ‘otra persona denuncia a Woody Allen y se arrepiente de trabajar con él, que no es lo que dije en realidad. No me arrepiento de trabajar con él. Me dio una gran oportunidad laboral y fue amable conmigo», sentenciaba.

Rebecca Hall: una carrera paralizada

Como actriz, Rebecca Hall parece encontrarse en una especie de impasse donde ya no aparece con tanta asiduidad en las grandes superproducciones de Hollywood, aunque este año pudimos verla en el éxito taquillero de Godzilla y Kong: El nuevo imperio y en Filmin el próximo 17 de diciembre, estará disponible The Listeners, la última serie en la que ha participado. En 2025, formará parte del elenco de Ella McCay, un drama político donde coincidirá con otras estrella de la talla de Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson y Ayo Edebiri, entre otros.