‘Wonka 2’: el director Paul King tiene una idea para la esperada secuela

Wonka fue una de las grandes sorpresas del cine el pasado 2023. Partiendo del material original del reconocido escritor Roald Dahl, Warner concibió un cuento de navidad tierno y moderadamente dulce de la mano de un Timothée Chalamet que demostró que podía ser mucho más que un intérprete férreamente hierático. El resultado fue el unánime aplauso de la crítica especializada y la conquista de un público que cuando se anunció el proyecto, era enormemente escéptico con la necesidad de contar el origen tras Charlie y la fábrica de chocolate. Ahora, el cineasta de la primera entrega, Paul King, ha anunciado que tiene una idea para Wonka 2. Pero ¿Cuándo podríamos verla? ¿Qué queda ya por contar del pasado del famoso chocolatero?

Desde luego y como toda continuación que se precie, una Wonka 2 dependía casi exclusivamente de los resultados de la taquilla de su antecesora, aunque también por supuesto de la participación de Chalamet, el cálido corazón de este azucarado y por supuesto, mágico universo. La rentabilidad económica está más que comprobada. La cinta contó con un presupuesto de 125 millones de dólares y el año pasado, logró recaudar 634 millones en el box office mundial. Unas cifras que convirtieron al protagonista en el adalid de la cartelera, pues del mismo modo el nominado al Oscar logró en 2024 liderar las salas gracias a Dune: Parte dos. Actualmente, King está en plena promoción de Paddington: Aventura en la selva, pero eso no ha evitado para que se le pregunte por el futuro del material de Dahl, asegurando que existe una idea para Wonka 2. A pesar de que esta se encuentra en un momento muy temprano de desarrollo.

‘Wonka 2’: un título muy internacional

King le ha contado a los medios recientemente que está en proceso de redactar el primer borrador de Wonka 2. Cosa que no quita para que en realidad, el británico parezca tener una idea muy clara de hacia dónde quiere dirigir la continuación, anticipando que seguramente el joven protagonista comience un viaje internacional (mecánica narrativa parecida a la que el autor ha seguido con la saga de Paddington).

El director multinominado a los BAFTA comenzó su carrera en la pequeña pantalla británica, hasta que su adaptación de la historia de Michael Bond logró convertirse en un fenómeno de la industria audiovisual anglosajona. De hecho, las primeras críticas a la tercera entrega del adorable oso confirman que el realizador ha vuelto ha crear una aventura entrañable para toda la familia. Eso sí, antes si quiera de iniciar cualquier iniciativa con Wonka 2, King tiene previsto estrenar en 2026 Prince Charming, una adaptación de Walt Disney que indagará entre los prototipos de «príncipe encantador» que la compañía explotó en sus cintas clásicas de animación. Desconocemos su argumento oficial, pero por el momento, sabemos que el casting contará con dos estrellas de la talla de Chris Hemsworth y Daisy Edgar-Jones.

Promocionando Paddington: Aventura en la selva, esto es lo que King le contó al medio Hey U Guys sobre el futuro de Wonka 2: «Estamos en una etapa muy temprana, quiero decir que tenemos aproximadamente la mitad del borrador. Tenemos una historia que nos gusta y sabemos a dónde queremos llevarlo. Intentaré incluir algunos viajes internacionales. Así que tal vez ese sea el único adelanto que daré. Pero con suerte, obtendré algunas millas aéreas con esto».

¿Qué podemos esperar de la secuela?

Más que apostar por una conexión con la versión de Tim Burton, la Wonka de King apuesta por un apartado más luminoso del personaje, mucho más cercano al aspecto estético y temático del papel que encarnó Gene Wilder en 1971. Al final de la entrega, el personaje finalmente consigue el sueño de tener su propio establecimiento. King tiene la intención de seguir contando una historia única con la secuela, pero ambientada en un mundo que se asemejará mucho a lo que ya es familiar para el público. Al igual que la precuela, la secuela contará una historia nueva que no se ve en ninguno de los libros, como reveló el propio King en una entrevista anterior en la que dijo lo siguiente:

«Tenemos muchísimas más historias de Wonka que nos gustaría contar. No es como Dune: Parte Uno, donde dices ‘Estos es lo que sucederá en la parte Dos’. Con suerte, funcionará de maravilla como película independiente. Pero definitivamente me gustaría hacer más. Y me gustaría pasar más tiempo en este mundo y conocer a más Oompa Loompas», le contaba a Total Film hace aproximadamente un año.

A falta de conocer cuando puede llegar Wonka 2, los fans del director podrán ver Paddington: Aventura en la selva el próximo 21 de febrero de 2025.