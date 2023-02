Las novelas de James Bond se editarán para eliminar el material ofensivo

Tras la polémica de las ediciones reeditadas de los cuentos y novelas de Roald Dahl con el objetivo de eliminar el “lenguaje ofensivo”, ahora parece que les ha tocado el turno a Ian Fleming y a James Bond. El agente 007 al igual que las obras de Dahl, han supuesto toda una serie de adaptaciones a la gran pantalla que han encandilado a los fans a lo largo de la historia del séptimo arte. En el caso del espía británico por ejemplo, cada vez los papeles femeninos han tenido una presencia más relevante. Pero la corrección política llevará a reditar las obras originales para maquillar todas aquellas ofensas que pudiese contener el patrimonio del célebre escritor.

Según The Sunday Telegraph, Ian Fleming Publications publicará esta primavera nuevas ediciones de las novelas originales de James Bond que omiten pasajes ofensivos. La noticia habla de un proceso en el que el que los dueños de la herencia de Fleming trabajaron con “lectores sensibles” para marcar y eliminar lo que ven como un lenguaje que refleja actitudes obsoletas sobre la raza. Desde la línea de publicaciones afirman además que el propio novelista estaba de acuerdo con una utilización del lenguaje racial menos ofensivas, aprobando cambios en ‘Live and Let Die’, antes de fallecer en 1964. En TST cuentan que algunos de estos cambios implican remplazar varios términos peyorativos para la comunidad afroamericana.

Aparte, estas misiones del agente incluirán al inicio una “especie de descargo de responsabilidad” en el que se podrá leer: “Este libro fue escrito en un momento en que los términos y actitudes que los lectores modernos podrían considerar ofensivos eran comunes. Se han realizado una serie de actualizaciones en esta edición, manteniendo lo más cerca posible del texto original y el período en el que se desarrolla”.

El futuro de James Bond en el cine

El cine ya ha ido actualizando la figura del espía más famoso del celuloide. De ser un galán con un perfil de personaje plano, poco a poco se fue indagando en la complejidad de este rol hasta quizás llegar a Daniel Craig, la versión más moderna y serie del icono popular. Ese retrato en las salas de la franquicia tampoco ha estado exenta de polémica, incluyendo una representación variada entre su reparto.

Hace poco surgieron rumores muy fuertes acerca de la implicación de Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train) en el papel de Bond, pero todavía es muy pronto para esclarecer cuál será el futuro de la IP (ahora propiedad de Amazon) en el terreno cinematográfico.