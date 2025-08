Netflix acaba de estrenar el thriller español que engancha desde la primera escena

A la espera del estreno de la segunda temporada de Miércoles y de la despedida de Stranger Things, la «gran N roja» sigue ofreciéndonos novedades inesperadas, destinadas por su temática a-como se suele decir comúnmente-«petarlo» en los datos de audiencia y visualizaciones del terminal. Algo que Netflix pretende lograr con La huella del mal, el nuevo thriller español protagonizado por Blanca Suárez que acaba de llegar hace menos de una semana a la plataforma del estudio californiano. Con una duración de poco más de hora y media, la trama mezcla arqueología y un crimen espeluznante con un criminal que parece haber regresado. Pero, ¿podrán los dos detectives protagonistas atrapar al homicida conocido con el sobrenombre del «asesino del yacimiento»?

Demostrando ser tremendamente polifacético tanto en lo artístico como en lo narrativo, el director Manuel Ríos San Martín adapta su propia novela homónima con colaboración de la guionista Victoria dal Vera (Sin identidad), tras casi un cuarto de siglo sin ponerse tras las cámaras. San Martin comenzó su carrera como guionista en series míticas de la pequeña pantalla patria. Colegio Mayor, Médico de familia, Menudo es mi padre, Compañeros…su nombre, aparece junto al de toda una generación de escritores televisivos pioneros en nuestro país. Y precisamente su ópera prima llegó a la gran pantalla en el formato se secuela spin-off de la propia Compañeros, No te fallaré. Ahora su primera asociación con Netflix nos trae un thriller español que pretende ser el centro de la conversación popular las próximas semanas, apoyándose en la capacidad arrolladora de la empresa dirigida por Ted Sarandos y en el reclamo de tener a una estrella como Suárez encabezando el reparto.

¿De qué trata ‘La huella del mal’?

La sinopsis oficial de La huella del mal es la siguiente: «Durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental, unos jóvenes encuentran el cuerpo de una mujer en el lugar donde debería reposar la réplica de un enterramiento neandertal. Ella es Eva Santos, una chica de Atapuerca que ha aparecido muerte en posición fetal. El crimen recuerda sospechosamente a otro caso sucedido seis años antes».

Aparte de Suárez, Netflix configura su thriller español con toda una serie de nombres conocidos de la escena televisiva nacional. Destaca la presencia de Daniel Grao, quien da vida al ex policía Daniel Velarde, con quien la protagonista Sílvia Guzman (Suárez) tuvo una relación en el pasado. Juntos deberán colaborar para atrapar al asesino, al mismo tiempo que enfrentan sus propias pasiones y recelos de un noviazgo que no terminó demasiado bien. El casting secundario se completa con Aria Bedmar (Hermana muerte), Víctor Palomero (La que se avecina), Cosimo Fusco (Mano de hierro), Fernando Cayo (La casa de papel), Juan Manuel Cifuentes (Aquí no hay quien viva) y Pablo Rivero (Cuéntame cómo pasó).

Netflix estrena un thriller español

Lo más probable es que la semana que viene, Netflix ya tenga en este thriller español en su top 10 de películas más vistas en España. Aunque para ello deberá desbancar a títulos de la talla de La vieja guardia 2, El muro negro o el fenómeno viral de Las guerreras K-Pop.

Pinturas rupestres rodean un crimen misterioso que abraza con sinceridad, las bondades y defectos principales del cine comercial. No sorprenderá a los acólitos del género, pero cumple oficiosamente con el entretenimiento tan agradecido que la marca potencia siempre en su catálogo.