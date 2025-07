Quentin Tarantino revela su serie favorita y deja a todos sin palabras: está en Netflix y «no tiene competencia»

Si hay un director que haya destacado también como un gran prescriptor cinematográfico, ese es el realizador de Reservoir Dogs. A lo largo de su vida y sobre todo, desde que todavía se debate sobre cuál será su siguiente y última cinta como autor, el célebre cineasta norteamericano no ha parado de recomendar películas a sus cinéfilos más acólitos. Algunas son grandes clásicos como Río Bravo o Taxi Driver, pero igualmente nos ha sorprendido con opiniones tan impopulares como su gusto por Joker: Folie à Deux. Sin embargo, aparte de su predilección por el séptimo arte, Quentin Tarantino tiene del mismo modo una serie favorita que está en Netflix: La maldición de Hill House.

Resulta bastante extraño ver al dos veces ganador del Oscar recomendar algo de la «Gran N roja». Pues con poco que buceemos en sus declaraciones sobre el mundo del streaming, podemos darnos cuenta del nulo cariño que Tarantino le tiene a los servicios de streaming y en cómo este ha cambiado el negocio audiovisual. No obstante, aunque todos los amantes del celuloide lo recuerden por su faceta de director de largometrajes, el formato serial no es ajeno al ingenio del de Knoxville. El mismo año en el que estrenó Pulp Fiction (1994), Tarantino rodó un episodio para la serie Urgencias y tras proyectar Jackie Brown en 1997, firmó uno de los capítulos más icónicos de CSI: Las Vegas. Eso sí, la relación del autor con Netflix ha cambiado en el último año, ya que sabemos que David Fincher dirigirá una película spin-off sobre el universo de Érase una vez en Hollywood, protagonizada por el personaje de Cliff Booth (Brad Pitt) y con un guion del propio l’enfant terrible americano. Pero, ¿por qué Tarantino define a La maldición de Hill House como su serie favorita?

Tarantino: su serie favorita

Creada por Mike Flanagan, La maldición de Hill House adapta la novela homónima de terror de Shirley Jackson. La historia sigue a un grupo de hermanos que crecen en la casa encantada más famosa del estado. Tras varios años, ya como adultos, vuelven a reunirse debido a una tragedia. Juntos deberán enfrentarse a su pasado y a sus traumas, fortaleciendo unos vínculos que se encuentran completamente rotos.

Después del éxito de dicha ficción, Flanagan siguió creando varias producciones en una especie de antología que tuvo una secuela bajo el título de La maldición de Bly Manor. Esa relación terrorífica de Flanagan con el termina se manifestó finalmente en otras tres miniseries; Misa de medianoche, El club de la medianoche y La caída de la casa Usher.

Así, en palabras para la revista Far Out Magazine, Tarantino fue muy claro y directo al revelar su serie favorita: «Mi serie favorita, que no tiene competencia, es La maldición de Hill House». Por otra parte, el director no ha sido la única autoridad que ha recomendado este relato audiovisual gótico. El maestro del terror, Stephen King, también validó en su cuenta de X el trabajo de Flanagan y su equipo: «La maldición de Hill House, revisada y remodelada por Mike Flanagan. Normalmente no me importa este tipo de revisionismo, pero esto es genial. Casi la obra de un genio, de verdad. Creo que Shirley Jackson lo aprobaría».

‘La maldición de Hill House’

Como suele ser habitual, la elección de Tarantino sobre su serie favorita no está desencaminada del aclamación popular que per se posee el trabajo de Flanagan. La maldición de Hill House es una de las licencias comerciales más aclamadas de Netflix. Con un 7,5/10 de nota media en Filmaffinity, sólo otras historias como Gambito de dama o la reciente Adolescencia la superan en valoración. Y por poner otro ejemplo, en la prestigiosa Rotten Tomatoes, sus 10 capítulos tienen un 93% de reseñas positivas.

El reparto es otra de las grandes virtudes se la serie, la cual a través de un gran elenco de caras conocidas configura una historia de fantasmas que en realidad esconde un gran drama familiar. Michiel Huisman (Juego de Tronos), Carla Gugino (Watchmen), Henry Thomas (E.T. el extraterrestre), Timothy Hutton (El escritor), Elizabeth Reaser (El cuento de la criada) y Victoria Pedretti (You) conforman el casting protagonista.

La agenda de Flanagan es una de las más saturadas de la industria. El próximo mes de octubre estrenará en nuestro país La vida de Chuck y en 2026, planea adaptar en formato de serie para Prime Video el clásico de King, Carrie. El mismo año, el director tiene previsto proyectar una nueva película de El exorcista. Tarantino en cambio, todavía medita sobre cuál será su décima y última cinta como cineasta.