Brad Pitt habla por primera vez de volver al mundo de ‘Érase una vez en Hollywood’: «No es una secuela»

Hace algunos meses hubo una noticia que pilló de sorpresa a la mayoría de los cinéfilos: Brad Pitt regresaría a su papel de Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood. La buena nueva surgió prácticamente el mismo 1 de abril, fecha donde en Estados Unidos se celebra el April Fool’s Day (Día de los Inocentes) y entonces, mucho se aventuraron a considerarla una noticia falsa. Desde luego, la información era extraña de por sí. Quentin Tarantino firmando el guion de una continuación de su última película para Netflix, bajo la dirección en esta ocasión de David Fincher. Sin embargo y tras la incorporación al proyecto de otros actores como Elizabeth Debicki (Tenet) y Scott Caan (Ocean’s eleven), la producción va viento en popa y ahora, el propio Pitt ha hablado por primera vez de ella haciendo ver que en realidad no se tratará de una segunda parte, tal y como se había especulado.

En estos instantes la estrella se encuentra promocionando F1: La película. Una de las apuestas comerciales más atractivas del año que le está llevando por una correspondiente gira internacional para su presentación en cines. El título, cuyo presupuesto ronda los 300 millones de dólares, llegará este fin de semana a la cartelera. Pero aún sin todavía haber visto este filme de carreras, los fans del actor arden en deseos de conocer un poco más de The Continuing Adventures of Cliff Booth. Nombre provisional que por el momento tiene la cinta que le devolverá al papel por el cual se llevó su primera y única estatuilla dorada. De continuar este seguimiento contextualizado en el universo de Érase una vez en Hollywood, estaríamos en el marco de una rara avis dentro de la filmografía de Tarantino.

Para empezar porque esta supondría una colaboración indirecta entre la «Gran N roja» y el cineasta, después de que este haya rechazado en más de una ocasión el modelo de negocio audiovisual del streaming. Aunque quizás lo más llamativo para los acólitos del director de Pulp Fiction (1994) es que hace casi 30 años que no vemos un trabajo guionizado por el cineasta en un largometraje no dirigido por él mismo. La postrera de esta índole fue Abierto hasta el amanecer (1996) y anteriormente, pudimos observar como varios directores como Oliver Stone en Asesinos natos (1994) o Tony Scott en Amor a quemarropa (1993) adaptaban el particular cosmos narrativo tarantiniano. El turno le ha llegado en esta ocasión a Fincher, formando de esta forma un triángulo creativo la mar de interesante con Pitt bajo los focos. En sus palabras a los medios, el de Oklahoma no ha entrado en demasiados detalles sobre qué podemos esperar de The Continuing Adventures of Cliff Booth, pero según él no se trata de una secuela al uso.

No es ‘Érase una vez en Hollywood 2’

Estrenada en 2019, muchos consideran a Érase una vez en Hollywood como la película más madura de la trayectoria de Tarantino. Tanto es así que desde entonces, el enfant terrible del cine norteamericano no se ha atrevido con la que en principio será la décima y última cinta de su carrera como realizador. 10 nominaciones a los Oscar después, Pitt fue el único junto al diseño de producción que obtuvo su correspondiente trofeo en una alfombra roja dominada por la sorprendente Parásitos (2019).

Las vicisitudes del planteamiento de The Continuing Adventures of Cliff Booth se mantienen todavía en secreto. No obstante, las escuetas palabras de Pitt para el medio Deadline revelan un poco de la naturaleza del filme:

«Esto es algo que Quentin Tarantino escribió. Es un episodio, no realmente una secuela del personaje de Érase una vez en Hollywood. No quería dirigirlo, así que David Fincher intervino». En la misma declaración, el actor explicó que el rodaje comenzaría pronto sin detallar una fecha concreta ni un estreno aproximado.

Tarantino, Pitt y Fincher

Brad Pitt es el centro de esta ecuación que reúne al productor e intérprete con los dos directores que más alegrías le han dado en lo profesional. Fincher dirigió a Pitt en Seven (1995), El club de la lucha (1999) y El curioso caso de Benjamin Button (2008), mientras que Tarantino hizo lo propio en Malditos bastardos (2009) y Érase una vez en Hollywood.

El reencuentro supone una pieza estimulante a tener en cuenta, con la estrella recuperando su papel de doble de riesgo y compañero de Leonardo DiCaprio dentro de la meca del cine de los 60. Érase una vez en Hollywood está disponible para ver bajo suscripción en el catálogo de Movistar Plus.