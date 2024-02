Christopher Nolan admite que esta película de su filmografía «no es del todo comprensible»

Este puede ser el año de Christopher Nolan. Oppenheimer, su última película, está nominada a 13 Premios Oscar, entre los que se incluye el ganador a Mejor director. La guinda a una carrera que está siendo brillante y que en su mayoría ha sido un absoluto éxito comercial. Pero como en toda filmografía, tiene que existir algún traspié que ponga en valor al conjunto de su obra. El británico tuvo un final de trilogía bastante regulero con El caballero oscuro: La leyenda renace. No obstante, no hay que remontarse tanto para encontrar un proyecto fallido de Nolan. Uno que hasta él mismo, ha reconocido recientemente que “no es del todo comprensible”.

La cinta en cuestión es Tenet. El realizador de Memento siempre quiso hacer su propio James Bond y, en cierto sentido, fue lo que hizo con este thriller de espías en clave de ciencia ficción. Sin embargo, lejos de haber creado una historia complicada en alguno de sus conceptos como fue en su momento, Origen o Interstellar, Nolan terminaría por argüir un relato incomprensible para la mayor parte de los espectadores. Esto podría ser un hándicap, si no fuera porque el director concibe muchos de sus largometrajes como una experiencia y no como un laberinto que hay que recorrer con clarividencia.

Es por eso que en su reciente entrevista en The Late Show de Stephen Colbert, a Nolan se le preguntó de forma general si los fans deberían entender sus películas o que estas, fuesen un proceso de inmersión para los espectadores. “Si estas experimentando mi película, entonces la estás entendiendo”, comenzaba diciendo el director. Aunque tiene claro que su apuesta debe de ser claramente una vivencia, porque no todas las cosas tienen o deben tener sentido en el séptimo arte: “Estoy muy convencido de eso. Creo que cuando la gente ha experimentado frustraciones con mis narrativas en el pasado, a veces pienso que están perdiendo un poco le punto. No es un rompecabezas que deba resolverse, es una experiencia que debe vivirse, preferiblemente en una sala de cine pero también en casa. No se supone que tienes que entender todo de Tenet. No todo es comprensible”.

‘Tenet’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de Tenet es la siguiente: “Armado con la palabra ‘Tenet’, el protagonista de esta historia debe pelear por la supervivencia del mundo entero, en una misión que le llevará a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal”.

La complejidad de Tenet, parte principalmente de que esta, no es una película de viajes en el tiempo al uso, sino de la inversión temporal. El tiempo puede ir marcha atrás, pero esto sólo lo realizan los objetos específicos que hayan sido manipulados para que lo hagan. La cuestión es qué sucede cuando algo corre hacia atrás. Una trama en la que causa y efecto están invertidos. Es aquí donde entra el concepto clave de la historia: la entropía. Esta un poco explica cómo generamos energía con el devenir temporal, percibida como una degradación a nuestros ojos, pero que en términos físicos es en realidad una “simple” transferencia de energía. Toda Tenet está por así decirlo, basada en la intención y la posibilidad de invertir el flujo de la entropía. Claro está que tanto el director como la producción han intentado siempre dejar claro que no deseaban que el filme fuese “científicamente preciso”.

Tenet está protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson, en un elenco en el que también podemos descubrir a Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Pimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Clemente Poésy y Martin Donovan, entre otros. Está disponible para ver en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max.

La película, más allá de ser la menos comprensible de la obra de Nolan, fue al mismo tiempo el primer fracaso económico de cu carrera. Contó con 205 millones de dólares de presupuesto y consiguió recaudar 365,3 millones en la recaudación de la taquilla. Para comenzar a obtener ganancias, debía haber recaudado el doble. Una piedra en el camino para un realizador que siempre se había caracterizado por brillar con sus blockbusters veraniegos. Al que explicaría como para Oppenheimer

El propio reparto tampoco la entendía demasiado

Los espectadores no fueron los únicos que no entendieron casi nada de la película. En el momento de su estreno, Pattinson reconoció que le había costado entender lo que realmente estaba pasando en el guion: “Cuando lo leí por primera vez, tanto Chris como Emma Thomas (la productora) me dijeron ‘¿Leíste esto correctamente porque todos los demás tardaron otras dos horas?’”, le contó en su día Pattinson a The Irish Times.

Fue ahí cuando el actor de The Batman se dio cuenta del error y así, estuvo preguntándoles a su compañero de reparto y protagonista, cuestiones fundamentales sobre quién era su personaje.