Feijóo suspende sus vacaciones para visitar un puesto de mando en León mientras Sánchez sigue en La Mareta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido sus vacaciones para visitar un puesto de mando en León por los incendios que están arrasando España y se están cebando particularmente con Castilla y León, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue de vacaciones en su residencia de verano en La Mareta (Lanzarote).

«Es el momento de una política de Estado y es el momento de olvidarse de la política cutre, de los tuits groseros y de la permanente intensidad en las provocaciones, que son sorprendentes además cuando vienen del Gobierno. Que el Ejecutivo esté provocando a autoridades de CCAA que están gestionando esta situación de crisis incendiaria no ocurre en ninguna democracia occidental», ha indicado el dirigente popular desde el Puesto de Mando Avanzado de Palacios del Sil (León).

Feijóo considera que España está en una «crisis nacional» y ha advertido que todavía «queda lo peor». Por eso, considera que se necesitan medios «extraordinarios», por lo que ha llamado al despliegue de la «maquinaria pesada» del Ejército a través del Ministerio de Interior, Protección Civil y en coordinación con las comunidades autónomas.

«Si no hay una variación climatológica de precipitación de lluvias y de bajada de temperaturas, sabemos perfectamente que la segunda quincena de agosto puede ser peor que la primera, y que el mes de septiembre puede ser peor que el mes de agosto. Por tanto, estamos ante una crisis nacional y debemos de aceptarlo así», ha indicado el ex presidente de la Xunta de Galicia.

El líder del PP se ha hecho eco de la reducción de la flota de aviones estatales para la extinción de incendios desvelada por OKDIARIO: «Es evidente que tiene que comparecer la vicepresidenta tercera para que nos aclare por qué hemos tenido y estamos teniendo menos medios aéreos operativos que en la campaña anterior, sabiendo que esto iba a tener de especial riesgo».

El líder del PP ha estado acompañado a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. El dirigente autonómico ha pedido al presidente del Gobierno que aborde la «cuestión de los incendios, y toda su amplitud, la extinción y la prevención, como asunto de Estado».

Sánchez, en La Mareta

Todo ello mientras Sánchez, en la ola de incendios con tres personas fallecidas, mantiene sus vacaciones en el palacio residencial de La Mareta (Lanzarote), donde aterrizó el pasado 2 de agosto. Este medio logró captar en vídeo al líder socialista en su residencia oficial veraniega pese a la situación que está enfrentando nuestro país con los incendios. Las imágenes fueron grabadas a primera hora de la mañana de este jueves.

El jefe del Ejecutivo sólo ha interrumpido sus vacaciones para participar, el pasado miércoles -y desde un despacho de La Mareta- en una reunión por videoconferencia sobre Ucrania, con líderes de la Unión Europea y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski -Sánchez no estuvo en la reunión a la que sí asistió Donald Trump-, y para tuitear en sus redes sociales sobre la evolución de los fuegos, que avanzan sin control en varios puntos del país.