Feijóo insta al Gobierno a «pedir ya ayuda y medios aéreos» a la UE para luchar contra los incendios

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha pedido al Gobierno que pida «ya» recursos a la Unión Europea para luchar contra los incendios que están asolando varios puntos de España. «Hemos de pedir ya ayuda de medios aéreos a la Unión Europea, que para eso está», ha dicho Feijóo en declaraciones a los periodistas en el puesto de mando avanzado de Chandrexa de Queixa, en Orense, donde se trabaja en las tareas de extinción del incendio que afecta a la zona. «El Gobierno debió de haber pedido ya hace diez días máxima colaboración a los ciudadanos. Y hace días, colaboración y medios suficientes a la Unión Europea», ha señalado Feijóo.

El líder del PP ha considerado que España sufre «una actividad de terrorismo incendiario» y ha pedido la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectar y detener a los incendiarios, así como la ayuda de los ciudadanos. Feijóo ha pedido también que se ponga en conocimiento de la Policía y la Guardia Civil «cualquier actividad sospechosa, como una moto de madrugada, un coche en pistas forestales o en lugares de accesibilidad a los montes y a los bosques».

Además, Feijóo ha indicado que el Gobierno ha cargado «toda la responsabilidad» de la extinción de los incendios en las comunidades autónomas y en la UME, lo que «complica un poco más» la lucha contra el fuego. «Si tenemos colaboración, si el Ministerio del Interior, el de Medio Ambiente y el de Defensa hacen su trabajo, todo es más fácil», ha dicho el líder popular. El presidente del PP se ha mostrado «muy orgulloso» del trabajo de las comunidades y de la UME. «Son los que están salvando muchos pueblos y mucho patrimonio forestal», ha alabado Feijóo.

También ha afeado, aunque sin nombrarlo, a Óscar Puente, ministro de Transporte, por sus comentarios en redes sociales criticando a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y a Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía. «Cuando encima tenemos ministros bromeando con el dolor ajeno, haciendo chanzas con las dificultades que están pasando miles de vecinos en el país, y la mayoría del Gobierno de vacaciones, por no decir todo el Gobierno de vacaciones, comprenderá que esto es mucho más complicado», ha criticado Feijóo.

El líder de la oposición ha mostrado su solidaridad con «las personas que han perdido la vida» en el incendio de Tres Cantos, Madrid, y en el de León, así como con los heridos que se han registrado en los diferentes focos repartidos por España. Feijóo ha confesado que no es «optimista» con la evolución de los incendios, porque «los próximos días no hay previsión de agua en las comunidades más afectadas» y hay «toneladas y toneladas de combustible forestal».