Moreno muestra su «profundo dolor» por la muerte de Lambán, «un hombre de Estado y de principios»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su «profundo dolor» por el fallecimiento del ex presidente de Aragón Javier Lambán, al que ha definido como un «hombre de Estado» y de «principios» que «defendió hasta el final el interés general de España».

Francisco Javier Lambán Montañés (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 19 de agosto de 1957) ha fallecido este viernes a los 67 años. Ex presidente de Aragón (2015-2023) y ex secretario general del PSOE de Aragón (2012-2025), reconoció en sus memorias, Una emoción política, que padecía esclerosis múltiple desde 2010. También era diabético y sufrió un cáncer de colon en 2021.

«Siento un profundo dolor por la muerte de Javier Lambán, hombre de Estado, de principios, que trabajó con coraje por Aragón y defendió hasta el final el interés general de España. Un fuerte abrazo a su familia desde Andalucía. Descanse en paz», ha publicado Moreno en sus redes sociales.

Su rival en las próximas elecciones andaluzas, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado también su pesar en X: «Hoy es un día triste para el socialismo. Javier Lambán, ex presidente de Aragón, ha fallecido y será siempre recordado como un hombre comprometido con su tierra y que dedicó su vida a a trabajar por los aragoneses. Descanse en paz».

A las condolencias se ha sumado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha descrito a Lambán como «un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar». A pesar de las diferencias políticas, el popular ha reconocido que coincidieron y pactaron en diversas ocasiones, y que lo más importante fue la «amistad» que les unió.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones en el palacio residencial de La Mareta (Lanzarote), ha sido más escueto: «Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos», ha publicado en X.