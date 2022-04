El Día de los Inocentes se celebra en España cada 28 de diciembre, pero lo cierto es que esto cambia ligeramente en otros países, especialmente los anglosajones, donde dicha festividad se celebra precisamente hoy que comienza el mes de Abril. Descubramos más sobre el April Fool’s Day o Día de las Bromas: qué es y por qué se celebra el 1 de abril.

April Fool’s Day, se celebra el 1 de abril

El 1 de abril, es un día en el que en muchos países, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos se da rienda suelta a las bromas. Es el April Fool´s Day, que podemos traducir como el «Día de Abril de los tontos» y que por lo visto se originó en Francia, donde este día también es especial.

No hay una teoría única sobre cómo comenzó el April Fool´s Day, pero existe una teoría popular que explica que si bien es el 1 de enero cuando comenzamos el nuevo año, este no era el caso antes de 1592. En aquella época se utilizaba todavía un calendario llamado calendario Juliano, creado por Julio César. en el 45 a. C., en el que el año comenzaba precisamente el 1 de abril.

El Papa Gregorio VIII creó un nuevo método para llevar la cuenta de los días, que fue el comienzo del calendario que todos conocemos y seguimos actualmente: el calendario gregoriano. Cuando se movió la fecha de la víspera de Año Nuevo, obviamente pasó algún tiempo hasta que todos se dieron cuenta. Aquellos que estaban un poco atrasados ​​todavía celebraban el 1 de abril como primer día del año y eran considerados tontos por hacerlo y con ello se generó, en Francia, que cada 1 de abril fuera un día para gastar bromas a aquellas personas consideradas más «tontas» o en realidad, «inocentes».

Otra teoría nos lleva un poco antes. Hasta el siglo XIV cuando el beato Bertrand de Saint-Geniès, cuya leyenda lo identifica como el salvador del papa de la época, librado de una muerte por asfixia provocada por una espina de pescado. El pescado decretaría entonces que en Aquileia , villa de la que Saint-Geniès fue patriarca hasta el año de su muerte en 1350, ya no se comería pescado el 1 de abril. Puede entonces que esta teoría generara además la tradición de colgar un pescado de la espalda de aquellos que son considerados «inocentes» el 1 de abril, similar al monigote de papel que nosotros colgamos en la espalda de muchas personas el 28 de diciembre.

El pez y las bromas también protagonizan las hipótesis de los antropólogos que identifican esta tradición con el inicio de la temporada de pesca primaveral. Por lo visto, la primera semana de abril era de hambruna para los pescadores que regresaban a los puerto vacíos sin apenas pescados de modo que eran a menudo objeto de burla por parte de los ciudadanos de la época.