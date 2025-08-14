Adiós a pasar calor: el producto fresquito y saludable de Mercadona que triunfa en España este verano

En plena ola de calor, muchas habrán sido las persona que además de buscar la sombra o refugiarse en casa junto al aire acondicionado, habrán elegido alimentos frescos y bebidas frías. La temporada estival obliga a ello, pero si buscas propuestas que además te sorprendan, nada entonces como elegir el producto fresquito y saludable de Mercadona que triunfa en toda España.

Se llama Dúo Fruta Hacendado y, aunque su nombre no suene a novedad rompedora, se ha convertido en un imprescindible de muchos hogares. Es sencillo: fresas y plátanos, troceados y congelados, listos para usar en batidos, postres o como topping. Pero detrás de esa simplicidad hay un motivo claro para su éxito: combina lo práctico con lo saludable, y eso, en pleno agosto, es un tesoro. En lugar de tener que comprar la fruta, pelarla, cortarla y rezar para que no se pase en la nevera, aquí tienes medio kilo (450 g) de piezas perfectas, siempre listas y al mismo precio: 2,75 euros. Fruta fresquita para sacarte de un apuro, ya sea en el desayuno, la merienda o esa noche en la que apetece algo dulce pero no quieres encender el horno.

El producto fresquito y saludable de Mercadona que triunfa

Este producto tan fresquito y saludable de Mercadona es, básicamente, una mezcla congelada de fresas y plátanos en su punto justo de maduración. El envase detalla que llevan antioxidante (ácido ascórbico) y regulador de acidez (ácido cítrico), ingredientes que ayudan a mantener el sabor, el color y las propiedades de la fruta. No lleva azúcar añadido, ni conservantes artificiales, ni nada que reste naturalidad al conjunto.

Lo bueno de este formato es que te permite tener fruta fresca durante todo el año, incluso en meses en los que conseguir fresas de calidad es complicado o caro. Y como está troceada, no tienes que invertir ni un minuto en prepararla: abres, sirves y disfrutas. Es la solución ideal para personas con poco tiempo, para familias que quieren tener siempre a mano un snack saludable o para quienes buscan alternativas frescas y rápidas en verano.

Por qué está arrasando este verano

Hay varios motivos. El primero, la comodidad: al estar congelada y lista para usar, no necesitas lavarla, pelarla ni cortarla. Y eso, cuando vuelves a casa después de un día caluroso, se agradece mucho.

El segundo, su versatilidad. Puedes usarla directamente en batidos y smoothies, lo que significa que no tienes que añadir hielo para enfriar la bebida. También funciona de maravilla como topping para yogur, cereales, tortitas o helados. Incluso en repostería: muffins, bizcochos o tartas ganan jugosidad y sabor con esta combinación.

El tercero, el precio. Mantener fresas y plátanos frescos en casa puede salir caro, sobre todo en pleno verano, y además tienen una vida útil muy corta. Con este formato congelado, el coste es fijo y la calidad se mantiene constante.

Ideas para sacarle todo el partido

Una de las formas más populares de disfrutarlo es en batidos: medio vaso de la mezcla, un vaso de leche o bebida vegetal, y un toque de miel, canela o cacao puro. Trituras y, en menos de dos minutos, tienes una bebida fresca y saciante.

Si quieres algo más divertido, prueba a preparar polos caseros. Sólo necesitas triturar la fruta con yogur natural, verter en moldes y congelar unas horas. Perfectos para los niños (y para los no tan niños).

En desayunos, puedes añadir el dúo fruta directamente sobre un bol de avena o de granola, dejando que se descongele ligeramente para aportar frescura y un contraste de texturas. Y si te apetece encender el horno, en repostería queda espectacular: el plátano aporta dulzor y jugosidad, y la fresa, ese toque ácido que equilibra el conjunto.

Consejos de uso y conservación

El envase indica que debe conservarse a -18 °C y que no se recomienda volver a congelar una vez descongelado. Si lo vas a utilizar en recetas frías, lo mejor es añadirlo directamente desde el congelador. Para recetas calientes, puedes incorporarlo tal cual o dejarlo unos minutos a temperatura ambiente.

Un truco que muchos usan: si quieres que la fruta se descongele más rápido pero sin perder jugosidad, colócala en un colador sobre un bol, así el líquido que suelte no se mezclará con el resto de la receta.

Quizá no sea el producto más llamativo de Mercadona, pero sí uno de los más útiles. El Dúo Fruta Hacendado ha pasado de ser un artículo más en la sección de congelados a convertirse en un habitual en muchas casas, especialmente durante los meses de calor. Sencillo, saludable, económico y muy versátil, es el tipo de compra que terminas repitiendo sin darte cuenta. Así, este verano, mientras algunos combaten el calor con helados o refrescos, otros han encontrado en esta mezcla de fresas y plátanos su pequeño oasis particular. Y es que a veces, la solución más simple es también la más efectiva.