Con estos cócteles de Mercadona vas a triunfar en el tardeo de Nochebuena en casa

A pocas horas de que llegue la Nochebuena, muchas reuniones familiares y de amigos empiezan antes de lo habitual. Por ello, parece que se ha puesto de moda hacer el llamado tardeo de Nochebuena o tardeo navideño y que nos permite recibir a los invitados a media tarde con algo para picar y, si se quiere, con una bebida especial. Mercadona lo sabe y, entre sus ideas de temporada, ha recuperado dos recetas clásicas perfectas para estas fechas: un Bloody Mary Sin y un Gin Fizz Sin. Dos cócteles que Mercadona tiene pensados para disfrutar sin alcohol ya que son fácilmente adaptables a su versión tradicional.

Estos cócteles de Mercadona son propuestas sencillas, con ingredientes que la cadena tiene disponibles durante todo el año, y que permiten preparar en casa un cóctel vistoso sin necesidad de saber coctelería. Además, son bebidas prácticas para estas horas previas a la cena, más ligeras que otras mezclas y adaptables a distintos gustos. De este modo, quienes quieran mantener el plan familiar sin excesos, las versiones sin alcohol encajan muy bien; y para quienes prefieran un toque más clásico, solo hay que añadir el destilado correspondiente.

Bloody Mary Sin

El primero de los cócteles que propone Mercadona es una reinterpretación del Bloody Mary clásica, pero sin alcohol. Mantiene la esencia del original gracias al tomate, al toque cítrico del limón y a ese punto especiado que lo convierte en una bebida reconocible.

Ingredientes (todo disponible en Mercadona):

150 ml de zumo de tomate (se vende por 1,05 euros el litro)

10 ml de zumo de limón

Sal en escamas

Pimienta negra molida

10 ml de salsa de soja

20 ml de salsa sweet chili

Hielo

Ramita de apio para decorar

Opción con alcohol: 50 ml de vodka (se vende por 6,70 euros la botella de litro)

Preparación paso a paso:

En un vaso mezcla el zumo de limón con la pimienta, la salsa de soja, la salsa sweet chili y una pizca de sal en escamas.

Añade el zumo de tomate y remueve bien para integrar todos los ingredientes.

para integrar todos los ingredientes. Incorpora hielo y agita la mezcla en una coctelera o, si no tienes, en un tupper bien cerrado.

o, si no tienes, en un tupper bien cerrado. Sirve en un vaso alto con hielo y decora con una ramita de apio.

Para quienes prefieren la versión clásica, basta con añadir un chorro de vodka antes de servir.

Este Bloody Mary Sin funciona especialmente bien como aperitivo, porque refresca y despierta el apetito con su mezcla de especias. Para el tardeo de Nochebuena, es una alternativa distinta a las bebidas habituales y además permite ofrecer opciones para todos, incluidos quienes no consumen alcohol.

Gin Fizz Sin

La segunda propuesta se acerca al estilo de los cócteles burbujeantes que suelen pedirse en celebraciones. Este Gin Fizz Sin tiene una textura suave gracias a la clara de huevo y un equilibrio entre acidez y dulzor que le da mucha presencia en mesa. Es una bebida más ligera que otras mezclas navideñas y encaja bien entre horas, sin resultar pesada.

Ingredientes (todos disponibles en Mercadona):

30 ml de clara de huevo

70 ml de zumo de limón

1 cucharadita de mermelada de melocotón

Refresco de lima limón

Hielo para cóctel

Mango deshidratado

Hierbabuena fresca

Opción con alcohol: 50 ml de ginebra (hay varias opciones en Mercadona entre los 7 y los 13 euros)

Preparación:

Pon en la coctelera la clara de huevo, el zumo de limón y la mermelada de melocotón.

Añade abundante hielo y agita enérgicamente hasta conseguir una mezcla aireada y suave.

hasta conseguir una mezcla aireada y suave. Sirve en un vaso largo con hielo y completa con refresco de lima limón.

Decora con una lámina de mango deshidratado y una hoja de hierbabuena.

y una hoja de hierbabuena. Si prefieres la versión tradicional, añade la ginebra en la coctelera antes de agitar.

El resultado es un cóctel refrescante, fácil de beber y con una presentación muy navideña gracias al mango y la hierbabuena. Es perfecto para quienes prefieren bebidas más aromáticas sin renunciar al toque cítrico.

La ventaja de estas dos recetas de cocteles que nos ofrece Mercadona es que no requieren ingredientes difíciles de encontrar ni utensilios profesionales. Todo puede comprarse en una visita rápida al supermercado, algo especialmente útil para quienes apuran compras a hoy e incluso mañana por la mañana. Además, ambos cócteles tienen versiones sin alcohol que encajan en cualquier tipo de reunión, también cuando hay niños o personas que prefieren bebidas suaves.

Otro punto a favor es que permiten preparar varias raciones a la vez. Basta con duplicar las cantidades y mezclar todo en una jarra o en un recipiente amplio antes de servir. Son opciones cómodas para grupos numerosos y evitan tener que preparar bebidas individuales continuamente.

Una alternativa perfecta para poner en marcha la reunión antes de la cena

El tardeo de Nochebuena puede sonarte a algo muy nuevo, pero lo cierto es que ya forma parte de la tradición en muchas casas. Quienes reciben visitas antes de la cena suelen buscar algo ligero y vistoso para ofrecer sin interferir en el menú principal. En ese escenario, las propuestas de Mercadona funcionan bien: son económicas, sencillas y lo suficientemente llamativas como para que los invitados se animen a probar algo distinto.