El IBEX 35 sube un 0,22% y alcanza un nuevo máximo histórico en 17.181 puntos

El IBEX 35 se ha situado en 17.181,10 puntos este martes 23 de diciembre de 2025, tras una subida del 0,22%, alcanzando su máximo histórico.

En la sesión de cierre, el IBEX ha mostrado un rango de cotización que ha oscilado entre los 17.076,10 y los 17.203,20, lo que indica un rango moderado. Además, el volumen total negociado ha alcanzado los 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

El IBEX 35 ha acumulado un avance semanal del 1,53% y se revaloriza un 48,18% en el año.

De este modo, el índice encadena su primera sesión consecutiva al alza y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado financiero, Solaria Energía y Medio Ambiente (2,61 %), Naturgy Energy Group (1,28 %) CaixaBank (1,01 %) lideraron las subidas del día. También resaltaron Iberdrola (0,89 %) y Acciona Energías Renovables (0,83 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Ferrovial (-1,74 %), Puig Brands (-1,66 %) y Banco de Sabadell (-1,18 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Grifols (-1,13 %) y Repsol (-0,85 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Entre las compañías con mayor peso en el IBEX, Banco Santander y BBVA destacaron por sus beneficios netos, de 12.574 millones y 10.054 millones de euros, respectivamente y rentabilidades por dividendo próximas al 3,21%, lo que manifiesta su atractivo para los inversores.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas han cerrado con movimientos negativos: el DAX de Fráncfort ha retrocedido un 1,42%, el CAC de París ha cedido un 1,09%, el FTSE de Londres ha bajado un 0,11% y el MIB de Milán ha caído un 0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se ha colocado en 1,1783 frente al dólar, con una variación de 0,85%. Por otro lado, el bitcoin ha subido un 0,31% y se cotiza en 87,518.76 dólares. La onza de oro troy se ha elevado un 0,50%, alcanzando los 4,487.10 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se ha apreciado un 0,89% y se ha situado en los 61,61 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se ha encarecido un 0,89% hasta los 57,80 dólares.