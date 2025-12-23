Un pescadero catalán pone el grito en el cielo: «Muchas merluzas de pescadería llevan parásitos en esta zona»

La merluza es uno de los pescados más habituales en la compra semanal. Es fácil de cocinar y apta para casi todo el mundo, pero no siempre llega a casa en las mejores condiciones, y hay una parte concreta que puede dar problemas.

En un vídeo publicado en TikTok, Luis, pescadero de Costa Pujol, lanza una advertencia clara tras años trabajando con este pescado. Explica que muchas merluzas que se venden llevan parásitos y que, cuando estos aparecen, obligan a retirar una parte importante del alimento.

Su mensaje ha generado cierto debate porque apunta a algo que rara vez vemos como consumidores. El vídeo, compartido desde la cuenta oficial de la pescadería, pone el foco en una práctica habitual en el sector y en cómo afecta tanto a la calidad como a la cantidad de merluza que acaba en tu cocina. Veamos en detalle cuál es el problema y qué más tener en cuenta a la hora de llevarte este pescado a casa.

La parte de la merluza en la que aparece el problema

El parásito al que se refiere el pescadero es el anisakis, un gusano que puede encontrarse en pescados como la merluza y que suele concentrarse en una zona muy concreta: la ventresca. Es una parte apreciada por su textura y sabor, pero también la más delicada cuando hay infestación.

Cuando el anisakis está presente, no basta con quitar un pequeño trozo. Según explica Luis, hay que retirar toda la ventresca por completo para evitar riesgos. Eso significa que, aunque pagues una pieza entera, una parte acaba directamente en la basura. El resultado es menos pescado aprovechable y un engaño que tal vez muchos consumidores pasen por alto.

Además del desperdicio, se trata también de una cuestión de seguridad alimentaria. El anisakis puede provocar reacciones alérgicas y problemas digestivos si no se elimina correctamente.

Por eso se insiste en la importancia de revisar bien el producto en el momento de la compra y de saber qué estás llevando a casa. Conviene buscar pescaderías que aseguren que podrás aprovechar la totalidad del producto.

Otras precauciones que hay tener con la merluza

Saber que el anisakis existe no es suficiente. Hay varios detalles que debes tener en cuenta al comprar o cocinar merluza en casa.

Antes de nada, fíjate en el aspecto del pescado . La carne debe ser firme, brillante y sin zonas oscuras en el vientre. Un olor intenso o desagradable es señal de alerta.

. La carne debe ser firme, brillante y sin zonas oscuras en el vientre. Un olor intenso o desagradable es señal de alerta. Pregunta siempre al pescadero si la pieza ha sido revisada y si ha pasado por un control previo.

Si vas a consumirla poco hecha o en preparaciones como ceviche o vinagreta, congélala antes durante al menos 48 horas para eliminar riesgos.

antes durante al menos 48 horas para eliminar riesgos. En casa, limpia bien la merluza lo antes posible y retira las vísceras cuanto antes. Cuanto más tiempo pase sin eviscerar, más fácil será que el parásito migre a otras zonas.

Seguir estos pasos no garantiza que nunca tengas problemas, pero sí reduce mucho las posibilidades y te permite aprovechar mejor el pescado que compras.