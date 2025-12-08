El truco infalible de Martín Berasategui para cocinar el pescado y que quede perfecto
Toma nota del truco infalible de Martín Berasategui para cocinar pescado
Cocinar pescado puede ser mucho más fácil de lo que parece, con el truco de Martín Berasategui para crear recetas de esas que impresionan. En estos momentos en los que vamos a buscar algunos detalles que pueden acabar siendo las que nos marcarán, en estos días en los que realmente puede acabar siendo el que nos dará un bocado de esos cocinados a la perfección. Con un toque de sabor y textura que necesitamos empezar a poner en práctica.
Un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede ser el que nos marcará muy de cerca. Con algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica y que realmente será esencial en estos días de cocina. El pescado es un ingrediente que puede parecer más fácil de cocinar, con algunos matices que, sin duda alguna, empezaremos a ver llegar, de una manera muy distinta a cómo nos lo imaginaríamos. Martín Berasategui sabe muy bien qué debemos hacer para cocinar el pescado en perfectas condiciones.
Este truco para que el pescado quede perfecto
Un alimento que suele darnos un poco de respeto al cocinar es el pescado. Aunque puede parecer sencillo de tener siempre listo, es importante tener en cuenta que esta proteína acabará siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones que pueden ser esenciales.
Dependiendo del tipo de pescado, sobre todo, del tamaño y el tipo de este ingrediente que hay que conocer bien para acabar teniendo en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
Estaremos muy pendientes de unos tiempos de cocción que, sin duda alguna, son los que acabarán marcando este plus de buenas sensaciones. Un tiempo que tiene mucho que ver con la temperatura, que de igual forma se acabará convirtiendo en este detalle clave que deberemos empezar a poner en práctica.
Es momento de aplicar este truco en el pescado que llega de la mano de uno de los expertos en cocina de nuestro país. Martín Berasategui sabe muy bien cómo hacer realidad un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.
Martín Berasategui nos explica cómo cocinar perfectamente el pescado
El pescado nos quedará de lujo si seguimos las instrucciones de un Martín Berasategui que sabe muy bien, cómo hacernos disfrutar de un bocado de esos dignos de los dioses. Nunca debes pelar un pescado plano, debes dejarlo con sus pieles para que quede cocinado a la perfección.
El rodaballo será uno de los pescados estrella de esta temporada, no le quites la piel, es el truco de un chef que nos ayudará a hacer realidad este tipo de bocado que queremos poner en práctica. Un buen aliado de una combinación de ingredientes espectaculares.
Ingredientes:
Cómo preparar un rodaballo con salsa marinera
- Empezamos esta receta pelando y cortando muy finita la cebolla. La vamos a poner en un recipiente apto para microondas con tapa con un buen chorrito de aceite. Encendemos el microondas a máxima potencia unos 3 minutos hasta que esté tierno.
- Incorporamos una cucharada de mantequilla y los champiñones laminados. Le daremos un punto extra de sabor con el vino blanco, un poco de tomillo y la cantidad justa de pimienta y sal. Volvemos a encender el microondas unos 4 minutos más.
- Retiramos del horno y aprovechamos parte de su jugo para poder hacer una deliciosa salsa. Seguimos cocinando el resto de los ingredientes. Podemos hacer las gambas al microondas cocinándolas con agua y sal 5 minutos. Los mejillones los cocinamos con agua y un poco de laurel. Reservaremos sus caldos y preparamos la materia prima.
- Pelamos las gambas y les retiramos las cáscaras a los mejillones. Ponemos el resto de la mantequilla en el microondas con una cucharada de harina. Agregamos el caldo de la cocción de los champiñones y hacemos una especie de bechamel.
- Incorporamos la yema de huevo que batiremos un poco para que no cuaje. Con esta base lista colocamos el rodaballo en rodajas sin espinas, las gambas y los mejillones. Ponemos de nuevo en el microondas a máxima potencia unos 4 minutos. Comprobamos la cocción, le damos la vuelta y ponemos 2 minutos más.
- Dejamos que el pescado repose. Servimos con la salsa que habremos ligado un poco, si queda muy líquida podemos ponerle más harina. Tendremos listo un plato de pescado delicioso y delicado en un tiempo récord. Solos nos quedará preparar el pan para disfrutar de este plato.