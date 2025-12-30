Menú de Nochevieja de Martín Berasategui: recetas elegantes para una cena perfecta

El menú de Nochevieja de Martín Berasategui es una idea perfecta si quieres una cena elegante, equilibrada y con ese punto “de restaurante” sin que resulte pesada. La esencia de su estilo está en cuidar el producto, trabajar salsas y fondos con mimo y, sobre todo, planificar bien los tiempos para llegar al brindis con todo bajo control. Con esa filosofía, puedes montar una Nochevieja redonda combinando entrantes delicados, un principal de lujo y un postre limpio y refinado.

Pequeños bocados y detalles

Para abrir boca, lo ideal es apostar por bocados pequeños pero memorables. Un tartar de gamba roja con aceite cítrico, una terrina suave de foie con compota de manzana o una vieira marcada con vinagreta de yuzu encajan muy bien en un comienzo “Berasategui”. Si buscas inspiración directa para arrancar la cena con nivel, aquí tienes ideas de entrantes navidad gourmet que funcionan genial para sorprender sin saturar.

Si además quieres ganar tiempo y mantener la mesa impecable, los entrantes fríos son grandes aliados: canapés de salmón marinado, vasitos de crema de marisco, roast beef finísimo con salsa tártara suave o una ensalada templada (que puedes dejar lista y “rematar” al servir). En este punto, viene muy bien tener a mano propuestas de entrantes frios navidad para completar el inicio de la cena con opciones que puedes dejar preparadas y emplatar en minutos.

Primer plato y plato principal

El primer plato puede ser algo marino y elegante: una crema de bogavante con un toque de brandy, un arroz meloso de carabineros o unos raviolis de marisco con salsa ligera de azafrán. Si te gusta apoyarte en herramientas que simplifican sin perder calidad, puedes adaptar varias elaboraciones con las Recetas Thermomix para Navidad, ideales para cremas finas, salsas sedosas y masas o rellenos con resultados consistentes.

Para el plato principal, piensa en un “centro de mesa” contundente pero refinado: solomillo con reducción de vino tinto y trufa, lubina al horno con jugo de cítricos o cordero lechal a baja temperatura con su salsa ligada. La clave, para que salga perfecto, es organizar la cocina con antelación. Por eso conviene inspirarse en estas Comidas para Navidad que se pueden dejar preparadas de un día: te permiten adelantar fondos, guarniciones y cocciones, dejando para el final solo el golpe de horno o el emplatado.

El momento del postre

El cierre merece un postre elegante y no demasiado pesado: una textura de chocolate con crema aireada de vainilla, un milhojas crujiente o un semifrío con toque cítrico. Si te apetece seguir una estructura ya pensada (entrante + primero + principal + postre) y adaptarla a Nochevieja, puedes tomar como base este Menú completo para Nochebuena y sustituir algunos platos por versiones más festivas o “de autor”.

Así, con planificación y buenas recetas, tu Nochevieja puede tener el espíritu Berasategui: técnica, sabor y una cena impecable de principio a fin.