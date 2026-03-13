Risotto de Salmorejo Andaluz Cremoso.

¿Te imaginas disfrutar de un arroz tipo risotto que tenga todo el sabor de un buen salmorejo andaluz? Aquí te mostramos una receta sencilla con la que vas a sorprender a tus invitados en casa. No te olvides de elegir ingredientes de calidad.

Ingredientes para el risotto de salmorejo

Para preparar esta receta para cuatro personas vas a necesitar ingredientes bastante fáciles de encontrar:

300 gramos de arroz para risotto (tipo arborio o carnaroli)

4 tomates maduros

1 diente de ajo

60 gramos de pan del día anterior

1 litro de caldo de verduras o de pollo

80 gramos de queso parmesano rallado

40 gramos de mantequilla

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra sal al gusto

Modo de preparación

El primer paso es crear una mezcla que recuerde al salmorejo clásico. Para ello se lavan bien los tomates y se cortan en trozos.

Poner los tomates en recipiente para triturar, con el ajo, el pan y el aceite de oliva. Se tritura todo hasta que quede una crema bastante suave.

Si te molestan restos de piel o semillas, puedes pasar la mezcla anterior por un colador.

El momento del arroz

Derrite una mezcla de un poco de mantequilla y una cucharada de aceite. Echa el arroz y remueve un poco con una cuchara, sin llegar a dorarlo. Este paso se llama nacarado del arroz, y básicamente sirve para sellar los granos y que luego absorben mejor el caldo. Después se agrega un poco de caldo caliente, lo justo para cubrir el arroz. Aquí está el truco del risotto: no se añade todo el caldo de golpe. Se va añadiendo poco a poco mientras se remueve constantemente. No debes parar de remover, para que el arroz vaya cogiendo líquido poco a poco. Gracias a esta técnica el arroz suelta su almidón y se consigue esa textura cremosa tan típica del risotto. Añadir el sabor del salmorejo Cuando veas que el arroz está casi cocido, puedes añadir la mezcla del salmorejo y unir todo bien. Cocina un poco más, para terminar el arroz. En este punto también se añade el queso parmesano rallado. Es bueno dejar reposar un poco el arroz una vez cocinado.

Añadir guarniciones

Por ejemplo: trocitos de jamón serrano, huevo duro picado, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Estos ingredientes no solo decoran el plato, también aportan textura y sabor. El contraste entre el arroz cremoso y el jamón crujiente queda especialmente bien.

Algunos consejos para que salga perfecto

Aunque el risotto no es una receta complicada, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

El primero es usar un arroz adecuado para risotto. Los más comunes son arborio y carnaroli, porque liberan más almidón y ayudan a conseguir esa textura cremosa. Otro punto importante es el caldo. Siempre debe estar caliente cuando lo añadas al arroz. Si lo añades frío, puedes cortar la cocción. También es importante remover el arroz con frecuencia. No hace falta hacerlo sin parar, pero sí lo suficiente para que el almidón se vaya soltando.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 520 calorías por ración

Tipo de cocina: cocina fusión mediterránea (italiana y española)

Tipo de comida: plato principal de arroz cremoso