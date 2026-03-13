Risotto de Salmorejo Andaluz Cremoso
Si quieres disfrutar de un plato de pescado realmente original, no te pierdas este risotto de salmorejo andaluz cremoso.
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¿Te imaginas disfrutar de un arroz tipo risotto que tenga todo el sabor de un buen salmorejo andaluz? Aquí te mostramos una receta sencilla con la que vas a sorprender a tus invitados en casa. No te olvides de elegir ingredientes de calidad.
Ingredientes para el risotto de salmorejo
Para preparar esta receta para cuatro personas vas a necesitar ingredientes bastante fáciles de encontrar:
Modo de preparación
- El primer paso es crear una mezcla que recuerde al salmorejo clásico. Para ello se lavan bien los tomates y se cortan en trozos.
- Poner los tomates en recipiente para triturar, con el ajo, el pan y el aceite de oliva. Se tritura todo hasta que quede una crema bastante suave.
- Si te molestan restos de piel o semillas, puedes pasar la mezcla anterior por un colador.
El momento del arroz
- Derrite una mezcla de un poco de mantequilla y una cucharada de aceite. Echa el arroz y remueve un poco con una cuchara, sin llegar a dorarlo.
- Este paso se llama nacarado del arroz, y básicamente sirve para sellar los granos y que luego absorben mejor el caldo. Después se agrega un poco de caldo caliente, lo justo para cubrir el arroz. Aquí está el truco del risotto: no se añade todo el caldo de golpe. Se va añadiendo poco a poco mientras se remueve constantemente.
- No debes parar de remover, para que el arroz vaya cogiendo líquido poco a poco.
- Gracias a esta técnica el arroz suelta su almidón y se consigue esa textura cremosa tan típica del risotto. Añadir el sabor del salmorejo
- Cuando veas que el arroz está casi cocido, puedes añadir la mezcla del salmorejo y unir todo bien. Cocina un poco más, para terminar el arroz.
- En este punto también se añade el queso parmesano rallado. Es bueno dejar reposar un poco el arroz una vez cocinado.
Añadir guarniciones
Por ejemplo: trocitos de jamón serrano, huevo duro picado, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Estos ingredientes no solo decoran el plato, también aportan textura y sabor. El contraste entre el arroz cremoso y el jamón crujiente queda especialmente bien.
Algunos consejos para que salga perfecto
Aunque el risotto no es una receta complicada, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.
- El primero es usar un arroz adecuado para risotto. Los más comunes son arborio y carnaroli, porque liberan más almidón y ayudan a conseguir esa textura cremosa.
- Otro punto importante es el caldo. Siempre debe estar caliente cuando lo añadas al arroz. Si lo añades frío, puedes cortar la cocción.
- También es importante remover el arroz con frecuencia. No hace falta hacerlo sin parar, pero sí lo suficiente para que el almidón se vaya soltando.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 520 calorías por ración
Tipo de cocina: cocina fusión mediterránea (italiana y española)
Tipo de comida: plato principal de arroz cremoso