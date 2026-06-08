Recetas de coulant de chocolate: al microondas, con mantequilla de cacahuete, de café y light

El coulant de chocolate es un postre espectacular que podemos preparar hasta de 4 formas distintas gracias a estas recetas. Esta explosión de chocolate tiene seguidores en todo el mundo convirtiéndose en uno de los más aplaudidos y deseados de cualquier mesa. Si quieres conocer las mejores recetas para disfrutar de este clásico, toma nota de cómo preparar un coulant de chocolate como un profesional.

Qué es el coulant de chocolate y por qué tiene el corazón líquido

Pocos postres generan tanta expectativa como un buen coulant de chocolate. Llega a la mesa con aspecto de pequeño bizcocho y, cuando se rompe con la cuchara, aparece ese interior cremoso que se desborda lentamente. Ahí está gran parte de su encanto.

Aunque mucha gente piensa que el corazón líquido se consigue añadiendo algún tipo de relleno, en la receta clásica no siempre es así. El secreto suele estar en la cocción. La masa se hornea el tiempo justo para que la parte exterior quede firme mientras el centro permanece menos cocinado. No hay nada especialmente complejo. Lo difícil es encontrar el punto exacto de cocción.

Coulant de chocolate al microondas: listo en 5 minutos

Hay días en los que uno no quiere encender el horno ni esperar demasiado. Para esos momentos, esta versión rápida puede sacar de un apuro dulce con bastante dignidad.

Ingredientes

50 g de chocolate negro para postres

25 g de mantequilla

1 huevo

15 g de azúcar

15 g de harina de trigo

Preparación

Derrite el chocolate junto con la mantequilla en intervalos cortos dentro del microondas. Remueve cada vez para evitar que el chocolate se queme. Añade el huevo, el azúcar y, por último, la harina. Mezcla hasta obtener una masa lisa y uniforme. Vierte la preparación en una taza o recipiente apto para microondas previamente engrasado. Cocina entre 40 y 60 segundos. Aquí conviene estar atento.

Coulant de chocolate relleno de mantequilla de cacahuete

El contraste entre chocolate y mantequilla de cacahuete es muy especial.

Ingredientes

100 g de chocolate negro

80 g de mantequilla

2 huevos

40 g de azúcar

30 g de harina

4 cucharaditas de mantequilla de cacahuete

Preparación

Funde el chocolate con la mantequilla y deja que pierda algo de temperatura antes de continuar. Bate los huevos con el azúcar e incorpora la mezcla de chocolate. Echa la harina y mezcla bien. Ve llenando los moldes hasta la mitad, pon en el centro un poco de mantequilla de cacahuete y más masa. Hornea a 200 °C durante unos 8 o 10 minutos.

Coulant de café

El café tiene la capacidad de potenciar el sabor del chocolate sin robarle protagonismo.

Ingredientes

100 g de chocolate negro

80 g de mantequilla

2 huevos

40 g de azúcar

30 g de harina

1 cucharadita de café soluble espresso

Preparación

Derrite el chocolate con la mantequilla y añade el café mientras la mezcla aún está caliente. Por otro lado, bate los huevos con el azúcar. Une ambas preparaciones e incorpora la harina. Reparte la masa en moldes individuales y hornea alrededor de 8 minutos a 200 °C. El resultado tiene un sabor más profundo, con notas que recuerdan ligeramente al cacao tostado.

Coulant de chocolate light sin azúcar

Ingredientes

100 g de chocolate negro sin azúcar añadido

60 g de yogur griego natural

2 huevos

25 g de harina de avena

Edulcorante apto para hornear equivalente a 30 g de azúcar

Preparación

Mezclar chocolate y yogur de forma homogénea. Agregar edulcorante, harina de avena, huevos y remover. Hornear a 190 grados 8-10 minutos, en recipientes individuales.

El secreto del corazón líquido: tiempo de cocción exacto

Si existe un factor decisivo en esta receta, es el tiempo. Ni el mejor chocolate ni los ingredientes más caros compensan unos minutos de más en el horno.

Lo que suele funcionar en muchos casos son entre 8 y 10 minutos a 200 °C para moldes individuales estándar. Aun así, cada horno tiene sus particularidades. Por eso merece la pena hacer una prueba antes de preparar varias unidades.

La superficie debe estar firme al tacto, pero el interior necesita conservar cierta humedad. Ese es el punto que convierte un simple bizcocho de chocolate en un auténtico coulant.

Con qué acompañar el coulant de chocolate

La opción más popular sigue siendo el helado de vainilla. No es casualidad. El contraste entre el interior caliente del coulant y el frío del helado resulta especialmente agradable.

También encaja muy bien con frambuesas, fresas frescas o una pequeña cantidad de nata montada. Incluso una pizca de cacao en polvo puede aportar un toque interesante sin recargar el plato.

Se puede preparar el coulant con antelación y congelar

Sí, y de hecho es una práctica muy habitual. La masa puede prepararse con varios días de antelación, repartirse en moldes y conservarse congelada sin problemas.

Cuando llegue el momento de servir, basta con llevar los moldes directamente al horno. Normalmente solo será necesario aumentar ligeramente el tiempo de cocción.

Es una solución muy cómoda cuando se tienen invitados o cuando simplemente apetece disponer de un postre listo para hornear en cualquier momento.