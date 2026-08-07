Solomillo de pollo empanado: receta crujiente y muy fácil de hacer

En la mesa, el solomillo de pollo empanado tiene el superpoder de reconciliar a cualquier mesa con la comida casera más sencilla. No hay misterios ocultos ni técnicas de alta escuela; se trata de conseguir una capa exterior rabiosamente crujiente que proteja una carne tierna y jugosa por dentro. A los más pequeños les encanta y a los mayores nos evoca esos almuerzos rápidos de fin de semana donde el placer importa más que la etiqueta.

Si te gusta jugar con este ingrediente base y quieres ampliar horizontes culinarios, resulta muy útil echarle un ojo a estas estupendas recetas de solomillos de pollo , probar una versión jugosa en salsa con unos ricos solomillos de pollo a la cerveza, o incluso adaptar la técnica ligera del pollo empanado airfryer si buscas huir de los excesos de aceite.

Ingredientes

Medio kilo de solomillos de pollo limpios

2 huevos camperos

Harina de trigo común para el primer rebozado

Pan rallado grueso o panko para lograr ese efecto extra crujiente

Una pizca de ajo en polvo

Sal fina, pimienta negra recién molida

Abundante aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer solomillo de pollo empanado paso a paso

Empieza salpimentando los solomillos de pollo con suavidad por ambas caras, asegurándote de que la carne quede bien sazonada pero sin pasarse. Prepara tres platos hondos en fila india: en el primero coloca la harina de trigo, en el segundo bate los dos huevos con un tenedor hasta integrarlos bien, y en el tercero reparte el pan rallado mezclado con el ajo en polvo. Pasa cada pieza de pollo primero por la harina, sacudiendo el exceso con un golpe seco para que no queden grumos pesados. Sumerge las piezas después en el huevo batido, escurriendo lo que sobra, y rebózala finalmente en el pan rallado presionando con la palma de la mano para que la costra quede compacta. Calienta una sartén amplia con aceite abundante a fuego vivo. Cuando esté bien caliente, introduce los solomillos en tandas de dos o tres para no enfriar el aceite, friéndolos un par de minutos por cada lado hasta que adquieran un tono doradito uniforme. Sácalos a una bandeja cubierta con papel absorbente para retirar la grasa sobrante.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de un empanado perfecto radica en usar pan rallado de grano grueso o, mejor aún, panko japonés; el pan ultra fino se ablanda enseguida y absorbe demasiado aceite.

Tampoco satures la sartén de golpe; si metes demasiadas piezas a la vez, la temperatura del aceite cae en picado y el pollo se empapa en lugar de freírse limpio y crujiente.

Variantes de la receta

Si buscas un toque aromático diferente, prueba a mezclar el pan rallado con un puñado de queso parmesano rallado fino y un poco de perejil picado antes de hacer el rebozado. Otra opción consiste en marinar los solomillos en leche con un toque de pimentón durante media hora antes de pasarlos por la harina, consiguiendo una ternura interior inigualable.

Con qué acompañar solomillo de pollo empanado

Unas patatas fritas de corte grueso hechas en casa o una ensalada de col crujiente al estilo americano son los socios ideales para equilibrar el plato. También funcionan de maravilla acompañados de una salsa de yogur casera con menta fresca y un toque de limón.

Cómo conservar solomillo de pollo empanado

Los restos que sobren se pueden guardar perfectamente en un recipiente hermético dentro de la nevera durante dos días. Para recuperar ese punto crujiente al recalentar, olvídate del microondas y mételos un par de minutos en la freidora de aire o en el horno a temperatura media.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 350 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional casera

Tipo de comida: Almuerzo o cena informal