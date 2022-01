¿Buscando recetas diferentes y deliciosas? Entonces no puedes dejar de probar este arroz con salsa de soja y solomillo de pavo. El simple arroz con soja, una receta de origen asiático, es un plato simple y delicioso que es capaz de conquistar hasta a los paladares más exigentes, y si a ello le agregamos este exquisito solomillo de pavo, el resultado no puede ser mejor. Una combinación de sabores en su punto y un plato simple y fácil de hacer, perfecto para esos días en los que queremos disfrutar de algo rico y diferente pero no disponemos de mucho tiempo.

Todos los ingredientes que conforman este plato son, además, muy nutritivos, por lo que además de delicioso es muy saludable. Por un lado, tenemos el arroz, un cereal rico en nutrientes, en fibra y bajo en grasa. De ahí que su consumo sea ampliamente recomendado para todas aquellas personas que deseen controlar su peso corporal. La soja, por otro lado, es una excelente fuente de proteína vegetal, minerales y vitaminas.

Finalmente, el solomillo de pavo es un tipo de carne sumamente saludable que ayuda al cuerpo a producir y reparar nuevas células. Tiene una gran cantidad de vitaminas, especialmente las del grupo B y minerales como hierro, potasio, zinc y fósforo. El consumo de este tipo de carne mejora el sistema inmune, mejora la salud de la piel y previene enfermedades cardiovasculares.

Ingredientes: