Helado de turrón en Thermomix para este verano: receta dulce y fresca para chuparse los dedos

Uno de los básicos para este verano es el helado de turrón, un buen básico que podemos preparar en un abrir y cerrar de ojos con nuestra Thermomix.

Receta dulce y fresca para chuparse los dedos

Así podrás hacer helado de turrón en Thermomix

Ingredientes:

200 gramos de turrón de Jijona

500 ml de nata para montar

100 gramos de azúcar

4 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

50 gramos de almendras tostadas (opcional)

Preparación:

En primer lugar, vamos a triturar el turrón de Jijona en la Thermomix. Para ello, ponemos el turrón en el vaso y programamos 10 segundos, velocidad 7. Reservamos. Sin lavar el vaso, añadimos la nata, el azúcar, las yemas de huevo y la esencia de vainilla. Programamos 7 minutos, 90º, velocidad 4. A continuación, incorporamos el turrón triturado reservado y mezclamos durante 10 segundos, velocidad 3. Vertemos la mezcla en un recipiente apto para congelar y dejamos enfriar en el frigorífico durante al menos 4 horas. Pasado ese tiempo, sacamos la mezcla del congelador y la ponemos de nuevo en el vaso de la Thermomix. Programamos 1 minuto, velocidad 5-10 progresivamente, para conseguir una textura cremosa. Si queremos añadirle un toque crujiente, podemos picar las almendras tostadas en la Thermomix durante unos segundos y añadirlas al helado.

Por último, volvemos a meter el helado en el congelador durante unas horas hasta que esté listo para servir.

Te proponemos un complemento ideal para este helado de turrón que puedes hacer en tu casa para completar esta receta. Puedes hacer un barquillo casero para completar tu helado casero.

Ingredientes:

100 g de harina de trigo

100 g de azúcar glas

2 claras de huevo

50 g de mantequilla derretida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

(Opcional) unas gotas de leche si la masa queda muy espesa

Estos ingredientes son básicos y fáciles de encontrar en cualquier cocina, sin necesidad de aditivos ni conservantes. Cómo hacer barquillos en Thermomix paso a paso