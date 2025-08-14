El secreto de Joseba Arguiñano: el sencillo truco para que la tortilla de patatas quede perfecta

Hay un truco que nos ayudará a crear la mejor tortilla de patatas por lo que, puede quedar perfecta gracias a Joseba Arguiñano. Es importante apostar por un plus de buenas sensaciones por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un detalle que puede crear la mejor tortilla del momento. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un consejo de este tipo de secreto ancestral que puede acabar siendo esencial.

Cuando lo que necesitamos es conseguir que este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos. Nuestra clásica tortilla de patatas, una de las recetas ancestrales que quizás cada uno de ellos puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de verano. Esta receta espectacular que puede acabar siendo la que nos haga sentir de a mejor manera posible, por lo que deberemos empezar a tener en cuenta lo que nos está llevando algunos detalles que puede acabar siendo esencial. Este truco del hijo de Karlos Arguiñano puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Joseba Arguiñano nos cuenta su secreto

El hijo de uno de los mejores cocineros del mundo ha crecido entre fogones. Este experto es, sin duda alguna, uno de los que ha crecido sabiendo en todo momento qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un tipo de detalle que puede cambiarlo todo.

Esta familia de cocineros sabe muy bien cómo comer bien y para hacerlo, la materia prima es esencial. Por suerte, tenemos la mejor materia prima posible y para conseguir unas recetas de esas espectaculares, nada mejor para hacerlo que servirse de estos ingredientes que crean platos increíbles.

Uno de los más sencillos que existen es, sin duda alguna, nuestra tortilla de patatas. Un básico que generación tras generación, es siempre la mejor opción posible para todas las familias. Con unos ingredientes que seguramente tenemos en casa, desde los más básicos huevos, hasta las patatas que cuestan muy poco.

Nada sería igual sin ese aceite de oliva que acabará siendo el mejor aliado de una combinación de ingredientes que se ha convertido en el símbolo de un país. Gracias al secreto de Joseba Arguiñano podremos conseguir un buen básico de cualquier cena o comida en un abrir y cerrar de ojos.

La tortilla de patatas te quedará perfecta con este sencillo truco

Para este experto que quede un poco quemada de un lado, puede ser lo que necesitamos para disfrutar de este tipo de ingrediente que acabará siendo el mejor aliado de un sabor que puede sorprendernos de una manera excepcional. Ese toque quemado le da una textura y un sabor que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una tortilla de patatas.

Esta receta de tortilla de patatas tiene un toque especial que puedes poner en práctica y que seguro que te hará disfrutar de una receta de esas que impresionan y que pueden ser claves.

Ingredientes:

4 patatas medianas

200 gramos de bacalao desalado

1 manojo de ajetes tiernos

6 huevos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Modo de preparación