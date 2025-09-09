Ni Madrid ni Barcelona: la inesperada ciudad española que tendrá el centro comercial más grande del país

Valencia se prepara para acoger el centro comercial más grande de España. El proyecto Infinity, impulsado por la promotora AQ Acentor, está situado en el nuevo barrio de Turianova, junto al Hospital La Fe y a pocos minutos del centro de la ciudad. Se trata de una inversión sin precedentes en la capital valenciana, que se estima en más de 400 millones de euros. Infinity ocupará una superficie bruta de 113.000 metros cuadrados, con un total de 222 locales distribuidos en varias plantas. El 80% de ese espacio estará dedicado al comercio y la restauración: moda, hogar, tecnología, cafeterías, restaurantes temáticos y más de 25 espacios gastronómicos diferentes.

El 20% restante lo ocuparán tres edificios independientes que incluirán un hotel de 11 plantas, un bloque de oficinas de siete y un conjunto residencial de tres alturas con apartamentos turísticos. A todo ello se suman dos plantas de aparcamiento subterráneo, con casi 3.900 plazas para coches y otras 4.190 para bicicletas. Por lo tanto, no será un simple centro comercial, sino un complejo urbano multifuncional quue integra espacios al aire libre, plazas urbanas, fuentes, pérgolas y jardines que se conectarán con un parque contiguo de más de 33.000 metros cuadrados.

El centro comercial más grande de España

«Infinity se convertirá en el gran centro de referencia del área metropolitana de Valencia. La verdadera diferencia estará en la gran variedad de opciones de ocio. Habrá propuestas innovadoras como una piscina de olas, un club de playa urbano, un rocódromo, un centro de estilo libre indoor, salas de realidad virtual, zonas de juegos, una espacio de laser tag y una zona pensada para la comunidad geek. Todo ello se sumará a alternativas más clásicas como cines, un centro de ocio familiar y un centro de bienestar», detalla AQ Acentor en su web.

El proyecto dará empleo a 6.400 personas, a lo que se sumarán miles de puestos de trabajo indirectos en logística, transporte, servicios y hostelería. Además, la llegada de nuevas marcas internacionales y el refuerzo de la oferta gastronómica supondrán un aumento del dinamismo económico en sectores vinculados al consumo, el diseño y la innovación.

Además, la compañía de Tomás Olivo es «un referente del sector retail, avalado por su sólida trayectoria en la gestión integrada de grandes espacios comerciales y un historial de éxito en el desarrollo de centros que se han convertido en referentes a nivel nacional».

El complejo estará conectado con las principales vías de acceso a la ciudad: la V-30 y la V-31, además de situarse muy cerca del Hospital La Fe y de zonas residenciales en plena expansión. La previsión es que Infinity se convierta en un nuevo eje urbano, facilitando el acceso tanto a vecinos como a visitantes de fuera de Valencia.

Diseño abierto y sostenible

La arquitectura de Infinity apuesta por un formato abierto que combina espacios cubiertos y al aire libre. Esto no solo favorece la integración con el entorno, sino que también responde a la tendencia actual hacia espacios multifuncionales y sostenibles.

«Infinity aspira a convertirse en un referente internacional en esta materia: contará con sistemas de reciclaje, amplias zonas verdes, un uso responsable del agua y medidas de eficiencia energética en todos sus espacios. Además, se habilitará un Aula de Sostenibilidad y unos Jardines Urbanos donde los niños podrán participar en talleres gratuitos sobre medio ambiente y hábitos responsables».

Las plazas ajardinadas, las pérgolas y las fuentes están concebidos para crear un entorno de convivencia y descanso, un lugar donde los visitantes puedan pasear, reunirse o simplemente disfrutar del aire libre.

Referente nacional

En España, los centros comerciales están en plena transformación, y el éxito ya no se mide única y exclusivamente en el número de tiendas o restaurantes, sino en la capacidad para ofrecer experiencias únicas. Según datos recientes del sector, los centros que combinan retail con ocio, gastronomía y cultura han registrado un incremento de hasta el 8,5% en ventas y un 7,8% en afluencia respecto a los que siguen modelos más tradicionales.

Infinity no es sólo el centro comercial más grande de España, sino un símbolo de la evolución del sector retail hacia un modelo en el que la experiencia, el ocio y la sostenibilidad tienen tanto peso como las compras. Su apertura marcará un antes y un después, colocando a Valencia a la vanguardia del comercio y el urbanismo, consolidándose como una ciudad innovadora, dinámica y capaz de atraer proyectos que combinan modernidad, sostenibilidad y convivencia.

«Su adquisición permitirá posicionar Infinity como el nuevo destino comercial y de ocio dominante en la Ciudad del Turia y una zona de influencia de más de 4 millones de personas».