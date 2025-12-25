Fermín recalca la obsesión del Barcelona con la Champions: «Tenemos ese sueño»

Fermín López ha sufrido una gran transformación este 2025. El centrocampista gozó de la confianza de Hansi Flick y se ha convertido en una pieza muy valiosa en el FC Barcelona. Sin embargo, en el balance de los últimos doce meses aún no puede quitarse de la cabeza lo único que le queda por ganar con el club azulgrana: la Champions.

Aunque no fue titular, el andaluz aun recuerda uno de los peores días que vivió con la camiseta culé en aquella eliminatoria fatídica contra el Inter de Milan. Se quedó a escasos minutos de vivir su primera final de una Copa de Europa a sus 22 años. Una noche que recuerda muy dura en la vuelta a casa: «Fue muy jodido, los días después también. Había mucha ilusión de todo el mundo: de nosotros, del club, de la afición… Y ver cómo se fue todo en poco tiempo… Y la oportunidad de estar en una final de Champions. Nos dolió mucho, sí», reflexionó.

Aun así, Fermín cree que les sirvió de aprendizaje para volver más fuertes en esta edición pero con la misma obsesión: «Somos muy competitivos y lo vamos a intentar otra vez. Queda mucho y vamos paso a paso, pero queremos estar en la final y ganarla. Ojalá pueda ser. Tenemos ese sueño, esa meta de ganar la Champions», añadió antes de explicar qué es lo que le ha aportado Hansi Flick para estar donde está: «Me pide intensidad, presión, ser vertical, tener calma con el balón, no perder balones, pisar área, chutar… El juego que siempre he intentado hacer. Y te da esa confianza y estoy muy cómodo con él».

«El mensaje del míster es muy positivo y eso es fundamental. Tanto cuando las cosas van bien o cuando van mal, su mensaje es siempre de calma, de seguir nuestro camino y de hacer lo que nos pide, lo que sabemos hacer. Sobre todo de estar unidos. El mensaje en el vestuario es claro y todos lo sentimos así, vamos todos a una», confesó en una entrevista para Sport.

También analizó otros duros golpes como la derrota en el Clásico y en Stamford Bridge: «Fueron puntos de inflexión del equipo. Al final son partidos que puedes perder y es cierto que no estuvimos tan bien como normalmente jugamos, pero desde esos días el equipo ha dado un paso adelante, a ser lo que éramos el año pasado. Estamos en muy buena dinámica y esperamos que se alargue hasta el final. Obviamente, el Real Madrid es nuestro gran rival, pero si nosotros seguimos a nuestro nivel y hacemos las cosas bien, al final de año los resultados llegarán», zanjó.