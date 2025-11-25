El Chelsea vapulea a un triste Barcelona en Champions

Un gran Chelsea, muy superior de inicio a fin en Stamford Bridge, vapuleó a un triste y débil Barcelona en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League y le demostró a los de Flick cuál es su realidad en Europa. Un 3-0 que pudo ser mucho peor para el cuadro azulgrana con dos goles anulados a los blues. Araujo dejó a su equipo con uno menos con una autoexpulsión. El Barça se queda decimoquinto y se aleja del Top8.

Un tanto de Koundé en propia, un golazo de Estevao y otro de Delap sentenciaron a un Barcelona que en ningún momento estuvo cerca de un Chelsea que le pasó por encima. La expulsión a Araujo empeoró la situación antes del descanso. Enzo marcó dos goles más en la primera parte que fueron anulados. El Barça suspende otro gran examen en Europa.

Stamford Bridge, y sobre todo este Chelsea, actual campeón del mundo, siempre son un escenario y un rival muy complicado. Por ello, Hansi Flick reforzó su centro del campo con un doble pivote con De Jong y Eric García para intentar no salir escaldado como en otras salidas europeas del Barcelona este curso o el año pasado. Araujo fue la novedad en defensa. Arriba el mismo tridente que frente al Athletic con Ferran, Lewandowski y Lamine Yamal. El Chelsea de Maresca salió sin Joao Pedro, pero sí con Estevao junto a Neto y Garnacho en ataque.

El partido empezó fuerte. Para el Chelsea. Tardó tres minutos en marcar el conjunto inglés, pero el tanto no subió al marcador. Anotó Enzo a placer ante una defensa culé que se quedó mirando. Pero en la acción anterior, Fofana se había llevado la pelota con la mano. Gol anulado.

La reacción del Barcelona fue bastante buena, y es que solamente dos minutos después, Ferran pudo marcar el primero. Pero no tenía el día el delantero valenciano. Tras una gran presión culé arriba, Lamine le dejó totalmente solo y Ferran falló. Perdonó una ocasión más que clara. Solo ante el portero rival y su disparo se fue desviado.

La pelea entre Cucurella y Lamine era de película. Peleaban cada pelota como leones. Y la batalla la estaba ganando el lateral zurdo. Y de manera muy clara. Disparó James en el minuto ocho directo a las manos de Joan. La igualdad en el primer cuarto de hora era clara. Pero hasta ahí duró.

Dominio absoluto del Chelsea

A partir del minuto 20 de partido, el Chelsea empezó a comerse al Barcelona. El dominio era claro con un equipo inglés que apretaba cada salida culé con balón. En el 22 le anularon su segundo gol a los de Maresca. Otra vez a Enzo que entró en el segundo palo de cabeza tras un centro al área. Dos goles anulados y el Barça respiraba.

Dos minutos después, Neto perdonó el primero con un disparo arriba tras aprovechar un buen contragolpe. Estaba llamando a la puerta el Chelsea de manera muy seria. En el 26 la tuvo Enzo con un disparo dentro del área que despejó la zaga culé. El gol blue estaba al caer.

El Chelsea se adelanta

Y en el minuto 27 llegó el primer gol de la noche a favor del Chelsea. Mucho había tardado. El Barcelona se quedaba mirando a las musarañas cada vez que los ingleses atacaban. Los de Maresca se estaban comiendo a su rival. Cucurella metió un buen centro al área y Neto remató de tacón. Y tras ese remate, Koundé y Ferran se hicieron un lío entre ellos. El lateral francés la tocó hacia atrás, le hizo un caño a su compañero y se metió la pelota en su propia portería. Una acción que demuestra poca concentración y que puso el 1-0 para el Chelsea.

El Chelsea siguió apretando con un disparo de James arriba y un Cucurella que se estaba zampando también a Lamine Yamal en cada acción. A la media hora de juego vio Araujo una absurda amarilla por protestar que solamente 12 minutos después iba a ser clave en el partido. Y es que en el 44, el central uruguayo volvió a las andadas y se autoexpulsó con una durísima entrada a destiempo sobre Cucurella. Vio su segunda amarilla y fue expulsado. Flick le miró con cara de muy pocos amigos.

El Barcelona se salvó en la primera parte de una goleada y se iba al descanso con un jugador menos. En el inicio de la segunda mitad, el primer cambio de Flick fue meter a Rashford por Ferran. Maresca, por otro lado, quitó a Malo Gusto que tenía amarilla.

Estevao se gusta contra el Barça

Siguió apretando el Chelsea en el inicio de la segunda mitad. Quería más goles y seguía siendo muy superior ante un Barcelona que con 10 ya le estaba costando un mundo pasar del centro del campo. Cinco minutos tardó el cuadro blue en marcar otro. Pero tampoco valió. Era el tercer gol anulado al Chelsea en el partido. Lo marcó Andrey Santos tras un pase de Garnacho. Un disparo que Joan se comió con una gran cantada. Pero era fuera de juego del argentino.

Pero el 2-0 a favor del Chelsea llegó igualmente muy poco después. Fue en el 55 con un Estevao que se estaba gustando contra el Barcelona. La joven perla brasileña sacó toda su calidad, se metió en el área con dos buenos regates, dejó a la defensa culé observándole y tiró a romper. Un golazo por el palo de Joan.

El Chelsea le estaba ganando en todo al Barcelona. En intensidad, en ganas, en el resultado, en juego, en calidad… En todo. Era aplastante su superioridad y los de Flick se estaban salvando de una goleada de milagro.

Maresca sacó a Delap tras el 2-0 y Flick contestó con un doble cambio. Entró Raphinha por Lewandowski y Christensen para reforzar el centro del campo por Fermín. El entrenador alemán quería al menos evitar una goleada. Pero el Chelsea siguió buscando más. Tenía hambre. Neto se comió en velocidad a Cubarsí y su disparo lo despejó Joan.

Delap hace el tercero

El Chelsea estaba gustándose en la segunda mitad. Estaba disfrutando de un partido en el que estaba siendo mucho mejor. Vapuleando por todos lados a un triste y débil Barcelona. En el 72 llegó el 3-0. La defensa culé se quedó tiesa, Enzo recibió solo en línea, se la sirvió a Delap y el inglés la mandó a guardar. Se señaló fuera de juego en un primer momento y el VAR terminó dando gol. Una goleada en toda regla.

Tuvo Raphinha en el 80 la mejor ocasión del Barcelona con un gran remate dentro del área, pero Robert Sánchez sacó una gran mano abajo. Justo antes, Flick sacó a Gerard Martín y a Dani Olmo. Retiró del campo el entrenador alemán a Lamine Yamal, y el joven culé se fue bastante enfadado al banquillo.

El Barça salvó una goleada mayor, pero aun así se llevó un buen rapapolvo en Londres. Nunca estuvo cerca del Chelsea. Fue inferior en todo. Muy por debajo de un gran Chelsea. Se aleja el Barça del Top8.