Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Chelsea - Barcelona de la Champions League El Chelsea - Barcelona es de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en Stamford Bridge El Barcelona afronta un duro partido ante el Chelsea en la capital de Inglaterra

El Barcelona y el Chelsea protagonizarán en Stamford Bridge uno de los partidos más destacados de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Dos equipos que saben lo que es ganar la máxima competición continental buscarán sumar los tres puntos en lo que casi es una final anticipada para ellos, ya que el objetivo que tienen es acabar entre los ocho primeros. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este vibrante encuentro entre londinenses y culés en la capital de Inglaterra.

Cuándo se juega el partido de la Champions League Chelsea – Barcelona

El Barcelona visita Londres para enfrentarse al Chelsea en Stamford Bridge en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana llega a este choque tras haber ganado al Athletic Club y tiene la necesidad de ganar, ya que están empatados a puntos con los ingleses, por lo que ahora que hemos superado el ecuador de esta ronda deben sumar de tres en tres para intentar acabar entre los ocho primeros y clasificarse matemáticamente a los octavos de final.

Horario del Chelsea – Barcelona de la Champions League

La UEFA ha programado este apasionante Chelsea – Barcelona que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League fue programado para este martes 25 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque en el horario habitual de la máxima competición continental, por lo que arrancará a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa de este choque entre las aficiones para que comience de manera puntual en Stamford Bridge.

Dónde ver el Chelsea vs Barcelona en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró en exclusiva los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país todos los partidos que se disputen en las diferentes competiciones continentales. Este Chelsea – Barcelona de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, pero hay que recordar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV y habrá que tener activa la suscripción para ver todo lo que suceda en Stamford Bridge.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto culé y seguidores de las diferentes competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Chelsea – Barcelona correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también ofrecerá su página web para que sus clientes puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre la previa de este encuentro y sobre todo lo que suceda en esta jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Chelsea – Barcelona desde una hora y media antes de que ruede el balón en Stamford Bridge. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en Londres.

Dónde escuchar por radio en directo el Chelsea – Barcelona

Todos los aficionados del equipo azulgrana que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming y en vivo online este Chelsea – Barcelona de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con Stamford Bridge para contar todo lo que esté sucediendo sobre el terreno de juego.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Chelsea – Barcelona

Stamford Bridge, situado en Londres, será el escenario donde se enfrentarán el Chelsea y el Barcelona en este partidazo de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Este estadio fue inaugurado en 1877, por lo que es uno de los campos con más magia del mundo del fútbol. Tiene capacidad para algo más de 40.000 espectadores y se espera que este martes haya un gran ambientazo para intentar animar a los suyos a conseguir la sorpresa frente al cuadro culé.

La UEFA designó al árbitro esloveno Slavko Vincic para que dirija la contienda Chelsea – Barcelona de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El alemán Christian Dingert estará controlando todo en el VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a mirar la acción en cuestión al monitor que estará localizado en el costado de Stamford Bridge.